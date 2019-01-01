نقل مواجهة العين وشباب الأهلي في افتتاح الدوري الإماراتي

أيام قليلة تفصلنا عن موسم جديد في دوري كأس الخليج العربي الإماراتي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي العين الإماراتي نقل مواجهته أمام شباب الأهلي، إلى ملعب هزاع بن زايد، في إطار الجولة الأولى من دوري كأس الخليج العربي الإماراتي.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، في 23 من أغسطس الجاري.

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ويتنافس الزعيم وشباب الأهلي في الموسم الجديد على اللقب ضمن المجموعة الأولى التي تضم كذلك النصر، الجزيرة، الظفرة، اتحاد كلباء، وخورفكان.

وكان العين قد احتل الموسم الماضي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما حل شباب الأهلي وصيفًا برصيد 53 نقطة.

فيما توج الشارقة بطلًا للموسم لأول مرة في تاريخه برصيد 59 نقطة.