مورينيو أو العودة إلى نقطة البداية.. رونالدو يبحث عن نادي جديد

رونالدو يبدأ رحلة البحث عن ناد جديد!

يرى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد أنه لن يكون جزءً من مشروع المدرب الهولندي إريك تين هاج في أولد ترافورد.

رونالدو في موسمه الأول بعد عودته إلى الشياطين الحمر ساهم بتسجيل 24 هدفًا في جميع المسابقات، لكنه يخشى أن يتم تقليل دوره مع الفريق مع المدير الفني الجديد.

نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية تقرير يفيد برغبة رونالدو في الرحيل عن قلعة الشياطين الحمر قبل بداية الموسم الجديد، وأشار التقرير أن المهاجم البرتغالي لا يشعر بإنه سيأخذ دور لتحسين الفريق الذي كان في حالة من التراجع لعدة مواسم الآن.

كيف يفكر رونالدو في الموسم الجديد

وفقًا للتقرير الإيطالي، سيسعى كل من روما وسبورتينج لشبونة لإجراء مفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، من أجل الحصول على توقيعه على الرغم من صعوبة تحمل أي الناديين لأجر رونالدو الذي يبلغ 480 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وبحسب التقرير الإيطالي فإن رونالدو يرغب في اللعب بدوري أبطال أوروبا، بينما أنهى اليونايتد الموسم الماضي في المركز السادس بالبريميرليج ليشارك في الدوري الأوروبي.

وزعمت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن خورخي مينديز وكيل رونالدو يبحث عن نادٍ جديد له وأن فريق روما، قد ظهر كوجهة محتملة.

روما تحت قيادة جوزيه مورينيو والذي عمل مع رونالدو ثلاث سنوات في ريال مدريد، لكن العائق الأساسي في الصفقة هو عدم مشاركة بطل دوري المؤتمر الأوروبي في المسابقة الأولى أوروبيًا.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن سبورتينج لشبونة النادي الأول في مسيرة رونالدو يبرز كوجهة محتملة كذلك خاصة إن النادي البرتغالي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعدما جاء وصيفًا خلف بورتو بطل الدوري البرتغالي.

يذكر أن رونالدو عاد إلى اليونايتد قادمًا من يوفنتوس مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في بداية الموسم، بعقد لمدة موسمين بالإضافة إلى خيار تمديد موسم إضافي.

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