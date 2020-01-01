معاناة زيدان وإبداع إيسكو - سجل ريال مدريد أمام ليفانتي

تعرف على أبرز أرقام لقاء ريال مدريد وليفانتي

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على ليفانتي مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تعادل في لقاء الجولة 24 أمام سيلتا فيجو مما جعله يقلص الفارق مع برشلونة لنقطة واحدة ويرغب في الفوز لضمان الصدارة قبل الكلاسيكو.

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ولكنّه يصطدم بمنافس عنيد نجح في الفوز 4 مرات في آخر 6 مباريات له على أرضه، كما أنّ إقليم فالنسيا أصبح عقدة للمدرب زين الدين زيدان الذي لم يفز في آخر 5 زيارات بالتعادل 4 مرات والخسارة مرة واحدة.

ليفانتي نجح في السنوات الماضية من خطف النقاط من ريال مدريد، فحقق الفوز الموسم الماضي في "سانتياجو برنابيو" كما تعادل في مباراتي موسم 2017-2018.

وإذ لم يخسر النادي الملكي سوى مرة واحدة فقط خلال الموسم الجاري في الليجا، فقد فَقَدَ العديد من النقاط بسبب التعادل، إذ حقق 8 تعادلات ليصبح ثاني أسوأ معدل له في القرن الحالي منذ موسم 2002-2003 الذي تعادل فيه 9 مرات.

مواجهة ليفانتي دائمًا جيدة لكريم بنزيما، ففي آخر 4 مباريات ضده ساهم في هدف على الأقل بتسجيل 3 وصناعة آخر، أما بالنسبة لإيسكو فإن اللوس جرانوتاس هو الضحية المفضلة باستقباله 5 أهداف من أقدامه.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد سوف يمر بأسبوع صعب بمواجهة مانشستر سيتي ثم برشلونة عقب مباراة ليفانتي.