أخبار الانتقالات| اقتحام صفقة جنابري وبرشلونة يريد مدافع ريال مدريد السابق

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول، رأيه في صفقة انتقال إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي.

وقال كلوب ساخرًا في البداية:"هالاند لاعب جيد".

وأضاف:"سيتي لم يكن أبدًا ولكن يكون الفريق الذي يفوز بالمباريات بسبب لاعب واحد، لديهم طريقة لعب محددة وإرلينج سيدرك فجأة أنه يمكنه تسجيل الكثير من الأهداف بغزارة أكبر، سوف يحب ذلك".

وتابع:"أصيب مع دورتموند مرتين لكنه وحش حقيقي، لسوء الحظ هو توقيع جيد لهم".