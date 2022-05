أخبار الانتقالات| اقتحام صفقة جنابري وبرشلونة يريد مدافع ريال مدريد السابق

يعمل نادي أستون فيلا الإنجليزي، على وضع اللمسات الأخيرة في تحويل صفقة استعارة فيليب كوتينيو إلى شراء نهائي.

Aston Villa are working on final details to sign Philippe Coutinho on a permanent deal. Steven Gerrard says: "I can repeat I'm extremely keen to keep Coutinho here permanently, we’re trying and we're aligned". ⌛️🇧🇷 #AVFC



Final detail missing: payment terms. Work in progress. pic.twitter.com/49Shjhlmqd