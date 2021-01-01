أخبار الانتقالات | روديجر يصدم ريال مدريد ونجم باريس على رادار برشلونة

كيسييه إلى ليفربول؟
نادي ميلان الإيطالي ربما يفقد نجمه فرانك كيسييه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.
اللاعب عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي، مما يعني أحقيته في الرحيل إلى أي فريق بالمجان في يونيو.
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أشارت إلى أنه قد لا ينتظر للصيف، وينتقل إلى ليفربول أو باريس سان جيرمان بسعر مخفض.
وأوضحت أن ميلان عرض على اللاعب التجديد مقابل 6.5 مليون يورو في السنة لكنه رفض.
فيليبس يغلق الباب أمام الكبار
لاعب الوسط الإنجليزي كالفين فيليبس، قرر إغلاق الباب أمام الكبار من أجل الحصول على خدماته، ليبقى بصفوف ليدز يونايتد.
وكيل أعماله قال لصحيفة "تيليجراف" البريطانية:"يمكنني فقط رؤية الأشياء الإيجابية، كالفين يريد البقاء مع ليدز وهناك رغبة من كل الأطراف للقيام بذلك".
فيرنر يدرس وضعه
يدرس تيمو فيرنر مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، فكرة الرحيل عن الفريق في أقرب فرصة ممكنة.
صحيفة "تيليجراف" البريطانية أكدت أن اللاعب سيدرس دوره مع تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة المدرب توماس توخيل.
وفي حالة شعور اللاعب بتقلص دوره بعد قدوم روميلو لوكاكو، سيبحث عن فرصة أخرى بعيدًا عن ستامفورد بريدج.
رحيل دي بيك
يستعد لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، للرحيل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن اللاعب بدأ يشعر باليأس من إمكانية المشاركة كأساسي، ويريد خوض تجربة أخرى لاستعادة مستواه قبل كأس العالم 2022.
تراوري يغلق الباب أمام الكبار
وسط التكهنات حول انتقاله إلى ليفربول أو توتنهام، يستعد أداما تراوري جناح نادي وولفرهامبتون الإنجليزي للبقاء لفترة أطول مع ناديه الحالي.
ومن المقرر أن يوقع الجناح الإسباني على عقد جديد ليحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني.
بقاء روديجر
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، كشف عن ترحيب المدافع الألماني أنطونيو روديجر بالبقاء مع تشيلسي.
اللاعب الذي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وبايرن ميونخ، عقده ينتهي الصيف القادم، وتظل المحادثات جارية مع البلوز لتجديد عقده.
الوضع الحالي يشير إلى أن روديجر يشعر بسعادة كبيرة بالتواجد في تشيلسي، ولا يمانع البقاء للعمل لفترة أطول مع المدرب توماس توخيل.
ستوريدج إلى أستراليا
OFFICIAL: Daniel Sturridge has signed with @PerthGloryFC 🇦🇺 pic.twitter.com/56gdGLCPrH— Goal (@goal) October 1, 2021
نكونكو إلى ريال مدريد؟
فرصة أمام ريال مدريد من أجل التعاقد مع كريستوفر نكونكو لاعب نادي لايبزيج الألماني فهل يغتنمها؟
موقع "Defensa Central" أكد قيام أحد الوكلاء بعرض نجم باريس سان جيرمان السابق على النادي الإسباني، بعد تألقه الملفت في ألمانيا الفترة الأخيرة.
هيريرا على رادر برشلونة
أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان ربما يرحل عن النادي الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة.
صحيفة "Defensa Central" أكدت اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات صاحب الـ32 سنة، والذي يواجه منافسة صعبة على مركزه في باريس.
سعر مكيني
كشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن ترحيب يوفنتوس بالتخلي عن وستون مكيني لاعب وسط الفريق في يناير القادم.
النادي الإيطالي وضع سعر 35 مليون جنيه استرليني لبيع اللاعب الأمريكي، وسط اهتمام من وست هام بضمه.