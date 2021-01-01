أخبار الانتقالات | حسم مصير كين وآرسنال يطارد لاعب ليفربول

أوضح فابيو باراتيتشي مع "لاجازيتا" أيضاً أن جود بيلينجهام كان قريباً من التوقيع مع يوفنتوس ولكن اختار دورتموند.

وكشف باراتيتشي أن الدولي الإنجليزي الشاب تواجد بالفعل في تورينو، ولكن هو من قرر التوقيع مع بوروسيا دورتموند وليس يوفنتوس.