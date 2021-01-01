أخبار الانتقالات | حسم مصير كين وآرسنال يطارد لاعب ليفربول

رامزي مطلوب في نيوكاسل
قال "كالتشيو ميركاتو" إن نيوكاسل قد يتحرك ويضم آرون رامزي من صفوف يوفنتوس في يناير.
وخرج الويلزي من مخططات يوفنتوس الأساسية، مما قد يجعله مرشحاً للرحيل في ميركاتو نصف الموسم.
بيلوتي يقترب من ميلان
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان قد يتحرك لضم أندريا بيلوتي في يناير المقبل.
وينتهي عقد بيلوتي بحلول نهاية الموسم ولم يتوصل لاتفاق مع تورينو لمده، مما قد يدفع الأخير لبيع قائده بدلاً من خسارته مجاناً.
بيلينجهام كان قريباً من يوفنتوس
أوضح فابيو باراتيتشي مع "لاجازيتا" أيضاً أن جود بيلينجهام كان قريباً من التوقيع مع يوفنتوس ولكن اختار دورتموند.
وكشف باراتيتشي أن الدولي الإنجليزي الشاب تواجد بالفعل في تورينو، ولكن هو من قرر التوقيع مع بوروسيا دورتموند وليس يوفنتوس.
وكيل يوفيتش يتوجه لميلانو
ذكر "إف سي إنتر نيوز" أن فالي رمضاني، وكيل لوكا يوفيتش سيتواجد بميلانو نهاية الشهر لاستكشاف فرضية انضمام الصربي لإنتر.
وسيتفاوض رمضاني مع إنتر على مصير حارسه وقائده سمير هاندانوفيتش الذي قد يجدد عقده ويستمر ولكن كحارس احتياطي في ظل اقتراب انضمام أندري أونانا من أياكس.
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باراتيتشي يحسم مصير كين
أوضح فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لتوتنهام، مع "لاجازيتا" أن ناديه قرر الإبقاء على هاري كين وبناء المشروع الجديد عليه.
وقال الإيطالي إن كين يحب سبيرز وسعيد بقرار الاستمرار في صفوفه.
مانشستر يتحرك لتمديد عقود شاو وبرونو
قال "فابريزيو رومانو" إن مانشستر يونايتد يعتبر تمديد عقد نجمه برونو فيرنانديش أولوية ويعمل على الأمر منذ يوليو الماضي.
وأضاف رومانو أن يونايتد يتفاوض أيضاً مع ظهيره الأيسر لوك شاو من أجل مد عقده.
آرسنال يطارد تشامبرلين
ذكرت "صن" أن آرسنال يتابع موقف لاعبه السابق وليفربول الحالي أليكس أوكسليد تشامبرلين.
ولا يشارك الإنجليزي مع الريدز بصفة أساسية، مما يشجع آرسنال على ضمه في يناير، وسيتقدم بعرض لإعارته لستة أشهر بحسب التقرير.