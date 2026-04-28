تستعد العاصمة الرياض لاستقبال واحدة من أكثر المواجهات إثارة في الجولات الختامية لبطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025/2026، حيث يستضيف نادي النصر نظيره نادي ضمك. تأتي هذه المباراة في وقت حاسم من الموسم، حيث يسعى العالمي بقيادة أسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو وكوكبة من النجوم العالميين مثل ساديو ماني وإيمريك لابورت، لتأمين نقاط المباراة كاملة وإسعاد جماهيره العريضة في معقله بملعب الأول بارك. مع اقتراب نهاية الدوري، تصبح كل نقطة بمثابة الذهب، مما يجعل الطلب على التذاكر في ذروته.

نحن في جوول (GOAL) نضع بين يديك كافة التفاصيل التي تحتاجها لضمان حضورك هذه القمة المرتقبة. من مواعيد طرح التذاكر إلى أفضل المنصات للشراء، وأرخص الأسعار المتاحة حالياً، ستجد هنا كل ما يلزمك لتجنب خيبة أمل نفاذ التذاكر. لا تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، فالحماس بدأ بالفعل، والمقاعد يتم حجزها بسرعة البرق. تأكد من قراءة هذا الدليل للنهاية لتعرف كيف تحصل على تذكرتك بأمان وسهولة الآن.

متى موعد مباراة النصر وضمك؟

ستُقام المباراة المرتقبة بين النصر وضمك ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي. من المتوقع أن تكون هذه المواجهة مسك الختام لموسم طويل وشاق في الرياض.

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الخميس، 21 مايو 2026 – الساعة 22:00 (توقيت محلي) النصر ضد ضمك ملعب الأول بارك، الرياض احجز الآن

أين يمكنني شراء تذاكر مباراة النصر وضمك؟

تتوفر تذاكر مباريات نادي النصر التي تُقام على أرضه عبر قنوات بيع رسمية وموثوقة لضمان حقوق المشجعين. الخيار الأول والأكثر شيوعاً هو منصة وي بوك (webook.com)، وهي المنصة الرسمية لبيع تذاكر فعاليات موسم الرياض ومباريات الدوري السعودي. كما يمكن للجماهير متابعة التطبيق الرسمي لنادي النصر "النصر إف سي" الذي يوفر روابط مباشرة عند بدء عملية البيع.

ونظراً لأن هذه المباراة تمثل ختام الموسم، فمن المتوقع أن تنفد التذاكر عبر الموقع الرسمي في وقت قياسي. في حال حدث ذلك، فإن منصة StubHub تُعد البديل الأفضل والأكثر أماناً في سوق إعادة البيع. توفر هذه المنصة خيارات متنوعة لمقاعد قد لا تكون متاحة في الموقع الأصلي، وتضمن لك استلام تذكرتك في الوقت المناسب قبل التوجه إلى الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر وضمك؟

تتنوع أسعار التذاكر لتناسب كافة فئات الجمهور، من المشجعين الراغبين في دعم فريقهم بأقل تكلفة ممكنة، إلى الباحثين عن تجربة ضيافة فاخرة. إليك تقديراً لأسعار الفئات المختلفة بناءً على المباريات السابقة:

الفئة الاقتصادية (خلف المرمى): تبدأ الأسعار عادة من 80 ريالاً سعودياً إلى 150 ريالاً سعودياً، وهي الخيار الأنسب للعائلات والشباب الراغبين في عيش حماس المدرجات.

الفئة المتوسطة (المدرجات الجانبية): تتراوح أسعارها ما بين 250 ريالاً سعودياً و600 ريالاً سعودياً، وتوفر رؤية بانورامية ممتازة للملعب.

فئة المنصة والـ VIP: تبدأ من 1,200 ريالاً سعودياً وقد تصل إلى أكثر من 3,500 ريالاً سعودياً للمقاعد الفاخرة التي تشمل خدمات الضيافة والطعام والمواقف الخاصة.

يجب ملاحظة أن الأسعار في منصات إعادة البيع مثل StubHub تخضع لقانون العرض والطلب، لذا ننصح دائماً بالشراء المبكر للحصول على أفضل سعر ممكن قبل ارتفاع التكاليف مع اقتراب موعد المباراة.

كيف يمكنني الحصول على تذاكر مباراة النصر ضد ضمك؟

لضمان الحصول على تذكرتك دون عناء، اتبع الخطوات التالية:

التسجيل المبكر: قم بإنشاء حساب على منصة webook أو تطبيق النصر وتأكد من تفعيل الإشعارات لتكون أول من يعلم عند طرح التذاكر (غالباً قبل 3-5 أيام من المباراة). تحديد الفئة: قرر مسبقاً الفئة التي تفضلها وميزانيتك، حيث أن التذاكر الأرخص تنفد في الدقائق الأولى. استخدام منصة StubHub: في حال واجهت صعوبة في الشراء من الموقع الرسمي، توجه مباشرة إلى StubHub. ابحث عن مباراة النصر وضمك، اختر المقعد المناسب، وأكمل عملية الدفع بأمان. تأكيد التذكرة: بعد الشراء، ستصلك التذكرة إلكترونياً. تأكد من تحميلها على هاتفك المحمول أو إضافتها لمحفظتك الإلكترونية لتسهيل عملية الدخول من بوابات الملعب.

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب الأول بارك

يعتبر ملعب الأول بارك (ملعب جامعة الملك سعود سابقاً) واحداً من أحدث الملاعب في المملكة العربية السعودية وأكثرها تطوراً. يقع الملعب في قلب العاصمة الرياض، وهو البيت الرسمي لنادي النصر منذ عام 2020.