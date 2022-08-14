مانشستر يونايتد يهدد رونالدو .. إما الالتزام أو فسخ العقد!

كشفت تقارير صحفية عن نية نادي مانشستر يونايتد في إنهاء عقد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة المقبلة إذا لم يتغير سلوكه.
وكان فريق الشياطين الحمر قد خسر بالأمس من برينتفورد برباعية نظيفة، وشارك الدون أساسيًا لكنه لم يستطع مساعدة يونايتد في تحقيق نقاط المباراة.
وبحسب ما أوردته شبكة "سكاي" فإن سلوك رونالدو بعد اللقاء هو ما جعل إدارة الفريق الأحمر تفكر في إنهاء تعاقده بعد أن أظهر البرتغالي بعض بوادر "عدم الاحترام" لمدربه والجماهير.
وكان رونالدو قد غادر أرض الملعب بعد انتهاء مواجهة فريقه ضد برينتفورد دون أن يصافح مدربه إريك تين هاج.
كما خرج من أرض الملعب دون أن يصفق للجماهير بعد أن رفض القيام بذلك، فيما انتقد الحارس دافيد دي خيا بعد خطأين ارتكبهما الإسباني في بداية المباراة كلفوا الفريق التأخر في النتيجة بثنائية.
We understand Manchester United want to see a change in Cristiano Ronaldo's attitude or they may have to consider terminating his contract. 😳🔴 #MUFC pic.twitter.com/ydLgPSRaQn— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 14, 2022
واعتبرت إدارة يونايتد أن هذه التصرفات من رونالدو غير مقبولة، وبالتالي يفكر نادي الشياطين الحمر في إنهاء عقد الدون في الفترة المقبلة.
وينتهي عقد رونالدو في صيف عام 2023، مع وجود خيار لتمديد التعاقد لعام إضافي بعد نهايته.
وكان النجم البرتغالي قد حاول الخروج في العديد من المناسبات هذا الصيف، وحاول يونايتد الإبقاء على اللاعب بعد أن جاء السير أليكس فيرجسون لإقتاعه بالاستمرار لكن دون جدوى.
وبعد أن فشل البرتغالي في الرحيل، يبدو وأن العلاقة مع الجماهير والإدارة والطاقم الفني قد دخلت في النفق المظلم الآن.
اختيارات المحررين
- عودة إلى البساطة .. أندية أوروبا تكشف قمصانها لموسم 2022-23
- جول إنسايدر | أسطول أوباميانج .. عاشق السرعة والسيارات المعدلة
- الشهري نصراوي وعسيري هلالي .. صفقات بين الكبار تُرضي الجميع
- شقيقة رونالدو وعم جريزمان وفشل نوير.. خلافات دخلها ميسي دون ذنب!
- ما بين إرث مورينيو وجراحة قلب رانجنيك .. وداعاً مانشستر يونايتد