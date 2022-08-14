مانشستر يونايتد يهدد رونالدو .. إما الالتزام أو فسخ العقد!

إدارة الشياطين الحمر تفكر في إنهاء عقد رونالدو بعد محاولات الإبقاء عليه

كشفت تقارير صحفية عن نية نادي مانشستر يونايتد في إنهاء عقد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة المقبلة إذا لم يتغير سلوكه.

وكان فريق الشياطين الحمر قد خسر بالأمس من برينتفورد برباعية نظيفة، وشارك الدون أساسيًا لكنه لم يستطع مساعدة يونايتد في تحقيق نقاط المباراة.

وبحسب ما أوردته شبكة "سكاي" فإن سلوك رونالدو بعد اللقاء هو ما جعل إدارة الفريق الأحمر تفكر في إنهاء تعاقده بعد أن أظهر البرتغالي بعض بوادر "عدم الاحترام" لمدربه والجماهير.

وكان رونالدو قد غادر أرض الملعب بعد انتهاء مواجهة فريقه ضد برينتفورد دون أن يصافح مدربه إريك تين هاج.

كما خرج من أرض الملعب دون أن يصفق للجماهير بعد أن رفض القيام بذلك، فيما انتقد الحارس دافيد دي خيا بعد خطأين ارتكبهما الإسباني في بداية المباراة كلفوا الفريق التأخر في النتيجة بثنائية.

واعتبرت إدارة يونايتد أن هذه التصرفات من رونالدو غير مقبولة، وبالتالي يفكر نادي الشياطين الحمر في إنهاء عقد الدون في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد رونالدو في صيف عام 2023، مع وجود خيار لتمديد التعاقد لعام إضافي بعد نهايته.

وكان النجم البرتغالي قد حاول الخروج في العديد من المناسبات هذا الصيف، وحاول يونايتد الإبقاء على اللاعب بعد أن جاء السير أليكس فيرجسون لإقتاعه بالاستمرار لكن دون جدوى.

وبعد أن فشل البرتغالي في الرحيل، يبدو وأن العلاقة مع الجماهير والإدارة والطاقم الفني قد دخلت في النفق المظلم الآن.