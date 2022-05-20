"لديه فرصة عظيمة للعب" .. منتخب بيرو يضم كاريلو رغم إصابته

رغم إصابته وعدم لعبه أي مباراة منذ نهاية مارس الماضي، إلا أن ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو قام باستدعاء أندريه كاريلو نجم الهلال ضمن قائمته استعدادًا لخوض غمار الملحق النهائي لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

كاريلو كان قد تعرض لإصابة قوية في ركبته خلال مباراة بيرو أمام أوروجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وقد غاب عن المباراة التالية أمام باراجواي.

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الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب فور وصوله الرياض أوضحت تعرضه لإصابة في الرباط الخلفي للركبة لا تستدعي تدخلًا جراحيًا بل خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر حتى نهاية الموسم الجاري.

كاريلو يخضع لهذا البرنامج حاليًا بالفعل وقد تأكد غيابه عن كافة مباريات الهلال حتى نهاية الموسم، فيما كانت الشكوك مثارة حول قدرته اللحاق بمباريات بيرو في تصفيات المونديال.

جاريكا أعلن اليوم قائمة اللاعبين المستدعين لتمثيل بيرو خلال ملحق التصفيات، وقد ضمن كريستيان كويفا نجم الفتح وكذلك كاريلو رغم وجود شكوك كبيرة حول قدرته اللعب.

وقد تحدث المدرب عن استدعاء جناح الهلال قائلًا "طبقًا للتقارير التي تصلنا عن حالة كاريلو الصحية والبدنية، لدينا ثقة في أن لديه فرصة عظيمة للعب مع المنتخب في التصفيات".

يُشار إلى أن بيرو ستُواجه الفائز بين الإمارات وأستراليا في قطر يوم الـ13 من يونيو القادم، وسيتأهل المنتصر مباشرة إلى مونديال 2022.

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