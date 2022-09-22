قد يغادر هذا الموسم .. برشلونة حدد بديل بيكيه!

بيكيه قد يغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام برشلونة بضم مدافع فريق أتلتيك بيلباو إينيجو مارتينيز، في سوق انتقالات الموسم القادم.

حيث يحاول الفريق الكتالوني تعويض رحيل جيرارد بيكيه المحتمل بنهاية الموسم الحالي، فمن المرجح أن ينتهي عقد قلب دفاع البلوجرانا في الصيف القادم.

فبحسب ما ورد من صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن في حالة عدم مشاركة بيكيه في 35% من مواجهات برشلونة هذا الموسم فسوف يعتبر لاعبًا حرًا، على الرغم من نهاية عقده في صيف عام 2024.

وهو الأمر المرجح حدوثه في ظل قلة مشاركات النجم الإسباني حتى الآن مع انطلاق هذا الموسم، حيث يتواجد رونالد أراوخو وجول كوندي وأندرياس كريستنسن وإريك جارسيا في هذا المكان.

وأوضح التقرير أن خطة برشلونة في الموسم القادم هي رحيل بيكيه عن الفريق وقدوم مارتينيز ليكون بديلًا له.

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حيث ينتهي عقد مدافع أتلتيك بيلباو في صيف عام 2023، مما يجعل التعاقد معه مجانيًا، فيما أشار التقرير إلى وجود محادثات بين إدارة البلوجرانا ووكيل اللاعب.

وكان إينيجو قد رفض تجديد تعاقده مع فريقه في الفترة الماضية وطالب بالتركيز في اللعب، ومن الوارد أن ينتقل إلى برشلونة في نهاية المطاف.

جدير بالذكر أن مباراة برشلونة القادمة ستكون يوم 1 أكتوبر ضد ريال مايوركا ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.