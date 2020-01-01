فايلر: التسجيل المبكر أدى للخماسية.. وهذا سبب تراجع الأداء إفريقيًا

فايلر يتحدث عن الفوز على طنطا بخماسية

تحدث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري، عن الفوز الكبير على طنطا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة.

الأهلي أمطر شباك طنطا بخماسية في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، ليواصل صحوته وانتصاراته في البطولة المحلية.

وقال فايلر في تصريحات عقب اللقاء: "التسجيل المبكر ساعد في خروج المباراة بهذه النتيجة الكبيرة، واستمرار الضغط على مرمى المنافس أسهم في التسجيل أكثر من مرة".

وأضاف: " الدفع بمحمود متولي في وسط الملعب؟، اللاعب سبق أن شارك في أكثر من مركز، سواء في الوسط المدافع أو المدافع الصريح، ولم يكن مركزه اليوم غريبًا عليه، راضٍ عن أداء متولي مع الفريق، وإصابته اليوم ليست كبيرة ولكنها مجرد إجهاد عضلي، وسيخضع للفحص الطبي للاطمئنان عليه".

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وتابع فايلر: " معظم اللاعبين يعانون من الإرهاق والإجهاد العضلي بسبب طول الرحلة الإفريقية الأخيرة، ولكن في النهاية حققنا المطلوب أمام طنطا بالفوز وحصد النقاط الثلاث".

واختتم المدير الفني السويسري تصريحاته قائلًا: " اختلاف الأداء في إفريقيا يساهم فيه الظروف المناخية ودرجات الحرارة في إفريقيا، بجانب الرحلات الطويلة لخوض المباريات، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهات القارية".