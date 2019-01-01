رئيس الزمالك: جروس باقٍ لنهاية عقده ومن لا يحترم الجمهور لا مكان له

رئيس القلعة البيضاء يؤكد أن أمام فريقه في التأهل قائم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب رئيس نادي الزمالك عن رضاه عما قدمه لاعبو الفريق خلال مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي رغم التعادل، مؤكدًا أن الآمال لا تزال ممكنة للتأهل.

الفارس الأبيض اقتنص بالأمس تعادلًا صعبًا أمام الفريق الأنجولي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "وفرنا كل شيء للفريق وحزين للهزيمة، لكن المكسب والخسارة واردة وبترو أتلتيكو فاز أمام الأهلي والإسماعيلي من قبل، فلن ننصب المشانق لأحد، لأن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم وأكثر من انفراد أمام المرمى أتيح لنا والكرة لا تريد أن تسكن الشباك، وفي النهاية ربما يكون هدف التعادل هو فتحة خير لنا فيما هو قادم".

وأضاف: "الآن الفارق بيننا وبين صاحب المركز الثاني في المجموعة بترو أتلتيكو نقطتين فقط، ومن غير المعقول أن يفوز الفريق الأنجولي في الثلاث مباريات المتبقية له".

عن واقعة قيام محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الفريق، بالبصق على الجمهور عقب نهاية المباراة، علق: "من لا يحترم جمهور الزمالك فلا مكان له بالفريق، أيًا كان اللاعب حتى لو ميسي، الجمهور هو رقم واحد وهو بنزين الفريق الذي يشجع اللاعبين ومجلس الإدارة".

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واختتم موضحًا موقفه من السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق: "لن أغير جروس قبل نهاية عقده، لأننا تعلمنا الدرس، في الماضي عندما كنا نقوم بتغيير مدرب، الجميع كان يهاجمنا".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في مجموعته الأفريقية برصيد نقطتين فقط، خلف جور ماهيا الكيني المتصدر بست نقاط، وبترو أتلتيكو ونصر حسين داي الجزائري صاحبي المركزين الثاني والثالث بأربع نقاط.