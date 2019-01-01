جورتسكا يحذر بايرن ميونيخ من التراخي في الوقت الحاسم من الموسم

جورتسكا يتحدث حول المرحلة المقبلة له مع بايرن ميونيخ والمرحلة الحاسمة من الموسم الحالي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث جورتسكا نجم بايرن ميونيخ حول المرحلة المقبلة من الموسم بالنسبة لبايرن ميونيخ، والتي أطلق عليها مرحلة الحسم الأهم على مدار الموسم.

وكان بايرن ميونيخ قد حقق انتصارًا على حساب شتوتجارت أمس الأحد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليواصل صراعه على الصدارة مع المتصدر بوروسيا دورتموند.

وبخصوص المباراة، قال جورتسكا إن بايرن ميونيخ الآن على الطريق الصحيح نحو المنافسة على الألقاب خلال هذا الموسم الصعب.

وأضاف: "لقد بدأنا الموسم بشكل جيد، ثم أصبحت الأمور معقدة قليلًا نتيجة لسوء النتائج الذي لاحقنا والذي تسبب في أزمة ثقة بين جدران النادي"

وتابع: "الأمور تحسنت الآن، ولكن علينا أن نكون على قدر المسؤولية حتى نستطيع تجاوز هذه المرحلة الحاسمة من الموسم والمنافسة على البطولات"

يذكر أن بايرن ميونيخ ينتظر مواجهة صعبة منتصف فبراير القادم أمام ليفربول، في واحدة من أقوى مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.