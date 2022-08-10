جريزمان في ورطة .. الفرنسي غير متواجد في قائمة أتلتيكو للموسم الجديد

المهاجم الفرنسي يمر بموقف لا يحسد عليه مع أتلتيكو مدريد.

لم يستمر الفرنسي أنطوان جريزمان كثيرًا في تشكيلة نادي أتلتيكو مدريد على الموقع الرسمي للدوري الإسباني، حيث أزيل اسم المهاجم الفرنسي إلى جانب المدافع البرازيلي فيليبي.

وفوجئ مشجعو أتلتيكو مدريد بإزالة اسم جريزمان من قائمة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء، ولم يظهر حتى في قسم الانتقالات في الموقع الرسمي للدوري الإسباني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن سبب إزالة اسم جريزمان من قائمة أتلتيكو مدريد ليس واضحًا بعد، لكن المؤكد أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الفرنسي لن يخوض أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

المفاجأة الأكبر أن اسم جريزمان ليس موجودًا أيضًا في قائمة نادي برشلونة، وفي الوقت الحالي، فإن الفرنسي يظهر بدون أي فريق.

الصحيفة أشارت إلى أن الوضع يجب أن يتم حله قريبًا، لأن عدم تسجيله من قبل أتلتيكو مدريد يعني عودته مباشرة إلى برشلونة.

أما فيما يخص فيليبي، فقد ظهر اسم المدافع البرازيلي مرة أخرى في قائمة لاعبي أتلتيكو مدريد، بعد أن وقع النادي معه عقدًا جديدًا بعد انتهاء عقده في يونيو 2022.

وبجانب جريزمان وفيليبي، علم "جول GOAL" أن أتلتيكو مدريد قام بفسخ عقد الكولومبي سانتياجو أرياس، وأن اللاعب هو الآخر لم يعد ضمن قائمة "الروخيبلانكوس".