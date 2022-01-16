تشافي يشعر بالخيانة .. تصرفات ديمبيلي تثير استياء مدرب برشلونة!

يشعر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني بخيبة أمل كبيرة من الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح الفريق، بعد أن كان أقوى المدافعين عن اللاعب منذ وصوله إلى تدريب برشلونة.

تشافي اعتبر أن ديمبيلي "قد يكون الأفضل في العالم في مركزه" وذلك خلال مؤتمر تقديمه مدربًا جديدًا للنادي الكتالوني.

وطوال الشهرين الماضيين، أكد تشافي في عدة لقاءات فردية مع ديمبيلي على ثقته به، وحاول جاهدًا التعرف على خطط الفرنسي الدولي للمستقبل، مع تأكيد ديمبيلي أن أولويته المطلقة هي التجديد مع برشلونة.

ما هو رأي تشافي في عملية تجديد عقد ديمبيلي؟

حسب صحيفة "as" الإسبانية فإن تشافي يشعر بالخيانة من ديمبيلي، حيث يعتبر أن البيئة المحيطة بالفرنسي سامة للغاية، خاصة وكيل أعماله موسى سيسوكو الذي أظهر أنه لا يهتم كثيرًا بالفوائد الرياضية التي قد يحصل عليها ديمبيلي إذا ما استمر في برشلونة.

ويرى تشافي أن سيسوكو يركز أكثر على ما سيجنيه من صفقة رحيل عثمان ديمبيلي بالمجان عن برشلونة في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشافي لا ينوي بأي حال من الأحوال إبقاء عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء خلال ما تبقى من الموسم، على الرغم من أنه يدرك أن أفضل حل في ظل الظروف الراهنة هو مغادرة اللاعب في يناير الجاري.

ما الذي يمكن أن يجنيه برشلونة من رحيل ديمبيلي؟

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيسكب على أكثر من جانب إذا ما رحل عثمان ديمبيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسيكون برشلونة قادرًا أولًا على تحسين فاتورة الرواتب، ما يمنح النادي الكتالوني بعض الأريحية في إجراء صفقات جديدة.

وثانيًا لأنه سيكون من الصعب للغاية إدارة عملية ظهور ديمبيلي بقميص برشلونة، لا سيما بالنظر إلى الاستقبال الذي من المتوقع أن يحصل عليه في ملعب "كامب نو" في ظل وضعه الحالي، حيث ستطلق الجماهير صافرات الاستهجان في كل مرة يلمس فيها الكرة.

ويؤيد تشافي حاليًا فكرة خروج ديمبيلي في يناير ومنع تفاقم الأمور على مدار ستة أشهر.

ما هو موقف برشلونة؟

بعد اللقاء الذي جمع وكيل أعمال عثمان ديمبيلي مع ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة، تغيرت القصة بشكل كبير، بالنظر إلى سلوك سيسوكو.

برشلونة من جانبه، سئم التناقض الكبير وقلة الاحترام من وكيل أعمال عثمان ديمبيلي، وأعطاه إنذارًا نهائيًا بالرد على آخر عرض من النادي قبل يوم 15 يناير 2022.

وشعر برشلونة بالإهانة من الرد، حيث طالب سيسوكو بصفقة خيالية يحصل بموجبها ديمبيلي على 200 مليون يورو كراتب لمدة 5 مواسم، بالإضافة إلى 40 مليونًا في صورة عمولات ومكافأة توقيع.

ومن الواضح أن برشلونة أغلق الأمر وسحب عرض التجديد، وطلب عقد اجتماع جديد مع اللاعب سيتم فيه إبلاغه بالخطوات التالية، حيث يوجد تهديد بأنه لن يلعب مباراة أخرى بقميص النادي إذا قرر البقاء دون تجديد حتى نهاية الموسم.

اقرأ أيضًا..

كلوب: "روح برشلونة" ستساعدنا في غياب صلاح وماني!

إبراهيموفيتش وهداف ياباني تخطى الخمسين .. "عواجيز الكرة" مستمرون بعد الأربعين

سونج .. من نجومية آرسنال وبرشلونة إلى جيبوتي وبناء العقارات في الكاميرون!