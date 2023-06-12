بعد انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي.. هل يجتمع جوارديولا بنجمه المفضل؟

هل يلحق جوارديولا بميسي في الدوري الأمريكي؟

اقترح اللاعب السابق تايلور تويلمان، أن يتولى بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي تدريب أحد الفرق في الدوري الأمريكي بالفترة القادمة.

وقاد جوارديولا، فريقه مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكتب مهاجم منتخب أمريكا السابق على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"هل سيتفاجأ أي شخص عندما يفتتح نادي نيويورك سيتي لكرة القدم ملعبه الجديد، وبيب هو مديرهم ؟! ليس أنا".

وعلى الرغم من تذوقه لمجد دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2011، فقد انتشرت تقارير أن جوارديولا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية عقده في 2026.

ومن المقرر أن يتم افتتاح ملعب مدينة نيويورك قبل انطلاق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم 2027 مما يعني أن جوارديولا قد يكون لديه الوقت لبدء تحدي جديد.

وإذا انتقل جوارديولا إلى الدوري الأمريكي سيزيد من قوة البطولة خاصة بعد انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي وسيجتمع المدرب الإسباني بنجمه المفضل.