برناردو سيلفا يزف البشرى لجماهير برشلونة ويلمح للرحيل عن مانشستر سيتي!

البرتغالي على وشك المغادرة؟

يعد البرتغالي برناردو سيلفا الصفقة القوية الأخيرة التي يريد رئيس برشلونة جوان لابورتا أن يبرمها في الميركاتو الصيفي الجاري.

اللاعب الذي يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2025، أدلى بتصريحات لشبكة "إي إس بي إن" حول مستقبله.

وعما إذا كان من الممكن أن يرحل عن بطل الدوري الإنجليزي، قال سيلفا: "لقد قلت مرارًا إنني سعيد هنا، ولكنني لا أملك أي فكرة عما سيحدث، علاقتي بالنادي أمينة للغاية، لقد تحدثت بشكل صريح معهم وهم يعرفون ما أريد، إذا بقيت سأكون سعيدًا وسأظل أحترم هذا النادي وأمنحه كل ما لدي، وإذا لم أبقَ فتلك هي كرة القدم وسنرى ما سيحدث".

وأكد سيلفا: "سيتي فريق كبير ولا يريد اللاعبين غير السعداء في المجموعة، إنهم يخبروننا دائمًا أننا إن لم نكن سعداء، فيمكننا الرحيل".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا: "بالتأكيد لن يسمحوا لأي لاعب بالمغادرة دون تلقي أموال كبيرة منه، ولكن بشكل شخصي، علاقتي مع النادي محترمة للغاية، لقد كانوا دائمًا أمناء معي وكنت كذلك معهم".

وبالتحديد عن علاقته بالانضمام إلى برشلونة، أكد سيلفا: "سأظل أحترم مانشستر سيتي ومشجعيه وفريق عمله بالكامل وزملائي، أيًا كان ما سيحدث أنا متأكد أنه سيحدث بالطريقة الأكثر احترامًا.

هذه التصريحات تأتي لتكسر الجليد حول تلك الصفقة، سيلفا يوضح بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك احتمالًا لرحيله، وإلا لما كان ليمهد كل هذه التمهيدات!.