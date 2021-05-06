برشلونة يحدد خليفة بوسكيتس: "حلم" ريال مدريد وآخر تركض خلفه أوروبا كلها!

من سيظفر به في النهاية؟

بدأت إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا البحث عن لاعب خط وسط ليخلف سيرجيو بوسكيتس في النادي الكتالوني على المدى الطويل.

بوسكيتس في آخر سنتين عانى من انهيار كبير في مستواه المعهود مع تقدمه في العمر، كما لم ينجح فرينكي دي يونج حتى الآن في سد العجز القائم بمنتصف الميدان الكتالوني.

لهذا وضعت إدارة برشلونة عددًا من الخيارات على طاولتها تمهيدًا لمحاولة ضم أحدها خلال الميركاتو الصيفي المقبل ورغم ما يظهر من صعوبة بسبب الوضع الاقتصادي الراهن.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن الاسم الأول هو مانويل لوكاتيلي، لاعب ساسوولو، والذي يحظى بمراقبة من إدارة البرسا على مدار آخر عامين.

لكن التعاقد مع لوكاتيلي لن يكون سهلًا خصوصًا وأن مانشستر سيتي يركض خلفه ومعه يوفنتوس وإنتر، غير أن سلاح إدارة لابورتا في هذه الصفقة هو قوة علاقتها بإدارة النادي الإيطالي.

أما الاسم الثاني فسيقود إلى صراع مع الغريم ريال مدريد، وهو إدواردو كامافينجا البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يحظى باهتمام خاص من بايرن ميونخ في الأيام الأخيرة.

أخيرًا، يظهر خيار ميكيل مورينو، لاعب ريال سوسييداد، وإن كان عقده لا يزال ممتدًا في أنويتا حتى صيف 2025 وقيمة الشرط الجزائي لديه 65 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن أولوية برشلونة هذا الصيف هي التعاقد مع مهاجم صريح لخلافة لويس سواريز، وقد أصبح ممفيس ديباي على أعتاب ارتداء القميص الأزرق بحسب كل المصادر.