"أردت ارتداء قميص النصر مجددًا" .. نور الدين أمرابط يجيب: ماذا لو لعب بجوار كريستيانو رونالدو؟

نور الدين أمرابط يفاجئ جماهير النصر..

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حرص النجم المغربي الكبير نور الدين أمرابط، جناح نادي آيك أثينا اليوناني، على حضور كلاسيكو المملكة بين فريق النصر وضيفه الاتحاد، على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض.

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أمرابط البالغ من العمر 37 سنة، مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الفترة من 2018 إلى 2021؛ حيث خاض 100 مباراة رسمية، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 26 آخرين.

وعلى هامش حضوره الكلاسيكو.. أعرب النجم المغربي في حوار مع الإعلامي أحمد الجدي، عن شعوره بـ"حماسٍ كبير للغاية"؛ من أجل ارتداء قميص الفريق النصراوي مجددًا.

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وقال نور الدين أمرابط: "أحب النصر وجماهيره.. تحمست لارتداء قميص الفريق مجددًا، وخوض مباراة الكلاسيكو اليوم أمام الاتحاد".

وعن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أكد أمرابط على أنه لو كان يلعب بجواره؛ لـ"صنع" له 15 هدفًا على الأقل.

جدير بالذكر أن النصر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد - حاليًا -، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة"، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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