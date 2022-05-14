"الأموال أهم شيء حاليًا".. تشافي يتحدث عن قدوم ليفاندوفسكي ورحيل دي يونج

تحدث مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز عن العديد من الملفات قبل مباراة خيتافي وبرشلونة غدًا لحساب الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وقال تشافي إن خيتافي فريق مميز ويقدم كرة رائعة مع المدرب كيكي فلوريس، وذلك رغم أن الفريق المدريدي يحتل المركز الخامس عشر في لائحة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة.

الوضع الاقتصادي هو البطل حاليًا

لكن الجزء الأهم في المؤتمر الصحفي كان عن كل ما يقال حول الميركاتو الصيفي في برشلونة، وهنا أكد تشافي في أكثر من سياق أن "الوضع الاقتصادي للنادي" هو البطل في هذه المرحلة.

في هذا السياق تناول ملف بقاء الهولندي فرينكي دي يونج أو رحيله مؤكدًا: "بالنسبة لي هو لاعب هام للغاية، ولكن الأولوية تظل للوضع الاقتصادي للنادي!".. فاتحًا الباب أمام التقارير التي أكدت رحيل دي يونج إلى مانشستر يونايتد لإنعاش خزينة البلوجرانا.

ماذا قال تشافي عن قدوم ليفاندوفسكي إلى برشلونة؟

كما تناول ملف استقدام روبرت ليفاندوفسكي، وما إذا كان سيفيد برشلونة بهذه السن إن أتى، فقال: "لا يشغلني موضوع السن، ما يشغلني هو المستوى والقدرة والأداء، انظروا إلى داني ألفيس على سبيل المثال، لقد وقعنا معه بعمر 38 عامًا، اللاعبون من أمثال هؤلاء، من أمثال ميسي ورونالدو ومودريتش، يستطيعون تقديم الأفضل لديهم حتى وقت طويل".

وتحدث عن موقف أداما تراوري من العودة إلى وولفرهامبتون، مؤكدًا أنه "لم يتخذ القرار بعد، ولكن الوضع الاقتصادي للنادي هو المتحكم في الأمر".. كما تناول إعارة كيتا بالدي المحتملة مشددًا على أنه "سيساعدنا في المستقبل أو الحاضر القريب، ولكنه بحاجة إلى دقائق".

وعبر تشافي عن رضاه عن أداء نيكو جونزاليس وكم أنه مهم بالنسبة له، مشددًا على أن هناك لاعبين في الفريق "غير قابلين للمس في الميركاتو الصيفي المقبل".

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