الأهلي أمام الاتفاق والاتحاد مع ضمك - نقل المباراتين من الجوهرة المشعة

الجوهرة المشعة يخضع للصيانة خلال الفترة الحالية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن نقل مباراتا الأهلي أمام الاتفاق، والاتحاد أمام ضمك ضمن الجولة الـ17.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستمر في منافساته خلال الأيام الأخيرة من أجل تحسين مراكز الدوري السعودي.

وكان من المفترض أن تقام المبارتان على ملعب "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة بمدينة الملك عبدالله الرياضية الخاص بالاتحاد والأهلي.

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وقررت اللجنة نقل المباراتين إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، حيث ستكون مباراة الأهلي والاتفاق في الجولة الـ17، والثانية الاتحاد أمام ضمك بالجولة الـ18.

وجاء سبب نقل المباراتين بسبب انشغال الملعب الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بأعمال الصيانة من الفترة من 29 يناير الجاري حتى 20 فبراير المقبل.