استفتاء | من أفضل لاعب في أدوار خروج المغلوب لدوري أبطال آسيا؟

من كان الأفضل؟ صوّت للاعبك المفضل

انتهت منافسات دور مجموعات وأدوار خروج المغلوب لدوري أبطال آسيا الخاصة بأندية غرب آسيا، حيث تم تحديد المتأهل للنهائي من هذه الجهة، والذي كان بيرسبوليس الإيراني.

وعرفت المباريات التي لُعبت في قطر تنافسًا كبيرًا بين ثلة من أفضل أندية القارة الصفراء، وإن كانت السعودية قد حُرمت من منافسها الأبرز الهلال بسبب كوفيد 19، فإن النصر قد كان ندًا قويًا.

حيث تمكن العالمي من بلوغ نصف النهائي بعد تخطي عقبتي التعاون والأهلي، لكن ركلات الحظ الترجيحية أسقطته في نهاية المطاف، لكن ذلك لم يمنع لاعبيه من التألق ودخول تصويت أفضل لاعب في أدوار خروج المغلوب برعاية تويوتا.

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ويأتي على رأسهم هدّاف الفريق عبد الرزاق حمد الله الذي يعتلي صدارة هدافي البطولة بـ7 أهداف ويدخل التصويت كأبرز المرشحين.

كما سيكون في السباق لاعبين من صفوف النصر وهما سلطان الغنام وخالد الغنام اللذين تألقا بشدة مع فريقهما ولعبا دورًا محوريًا في بلوغه المربع الذهبي.

أما من بيرسبوليس الإيراني فقد تألق عيسى آل كثير وكان نجم الفريق الأول في جل المباريات التي شارك فيها.

فمن كان الأفضل؟

