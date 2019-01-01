أرنولد: أليسون ضمن الأفضل في العالم

النجم الإنجليزي الشاب ألكسندر أرنولد مدافع فريق ليفربول يشيد بما يقدمه الحارس البرازيلي أليسون رفقة الريدز منذ انضمامه من صفوف روما في الصيف الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإنجليزي الشاب ألكسندر أرنولد ظهير أيمن فريق ليفربول بما يقدمه زميله البرازيلي أليسون حارس مرمى الريدز مع الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها أرنولد لصالح جول.كوم وأكد خلالها أن أليسون يعد من أفضل حراس المرمى في العالم خلال الوقت الحالي.

وقال أرنولد في تصريحاته: "بكل وضوح أي فريق يريد أن ينجح ويحقق البطولات يجب أن يمتلك لاعبون من الأفضل في مراكزهم حول العالم".

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وأضاف: "أعتقد أن أليسون بكل تأكيد يعد واحد من أفضل حراس المرمى في العالم لقد أظهر ذلك في العديد من المرات معنا".

وأكمل: "هو لاعب مذهل، كذلك هو شخص جيد للغاية خارج الملعب، وهو أمرًا هامًأ بالنسبة لأي فريق، بالأخص نحن لأننا نحب أن نكون جماعة واحدة ولدينا رابطة كبير، وهو تأقلم فورًا بيننا".

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جدير بالذكر أن أليسون كان قد انضم لصفوف ليفربول قادمًا من روما في الصيف الماضي كأغلى حارس في العالم قبل أن يخطف كيبا حارس تشيلسي اللقب بعده بأيام.