Messi betalált a Barcelona ellen - VIDEÓ

Ismerős név, ismerős koreográfia

Bár sokan egy pillanatra felszisszentek a párosítás láttán, az Inter Miami ezúttal nem a katalán óriással, hanem az ecuadori Barcelona SC együttesével csapott össze Quitóban. A helyszín és az ellenfél talán más volt, de a forgatókönyv a régi: Lionel Messi fogta a labdát, és megoldotta egyedül.

A 31. percben az MLS-címvédő tízese mélyről indult meg, majd a tizenhatos előteréhez érve két védőt is „nyugdíjba küldött” egy-egy gyors irányváltással, mielőtt ballal, védhetetlenül a hálóba bombázott. Ez volt a nyolcszoros aranylabdás első gólja a 2026-os naptári évben. VIDEÓ!!!

Nem csak a gólokról szólt a gála

A hazaiak Joao Rojas révén ugyan egyenlítettek, de Messi még az első félidő hosszabbításában ismét villant – ezúttal az előkészítő szerepében. Egy tűpontos, keresztirányú passzal találta meg az új igazolást, a Monterreytől 15 millió dollárért érkező Germán Berterame-ot, aki megpattanó lövéssel szerezte meg első gólját Miami-mezben.

"Nem álltunk le az igazolásokkal" – nyilatkozta a meccs után sejtelmesen Javier Mascherano, a Miami vezetőedzője, utalva arra, hogy a keret még tovább erősödhet a szezonrajtig.

Drámai végjáték Quito-ban

Messi 60 percet töltött a pályán, helyére barátja, Luis Suárez érkezett. Úgy tűnt, a Miami behúzza a győzelmet, ám a hajrá tartogatott még izgalmakat: A 87. percben David Ayalát azonnali piros lappal kiállította a játékvezető, aztán a 89. percben az emberelőnyt kihasználva Tomás Martínez közelről egalizált, beállítva a 2-2-es végeredményt.

Mi vár most az Inter Miamira?

A floridai együttes dél-amerikai turnéja felemásan alakul: egy vereség (Alianza Lima) és egy győzelem (Atlético Nacional) után ezúttal döntetlent játszottak. Mascherano alakulata Puerto Ricóban zárja a felkészülést az Independiente del Valle ellen, mielőtt február 21-én az LAFC otthonában megkezdenék az MLS 2026-os szezonját.