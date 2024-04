Fontos hétközi forduló vár a PL-ben a három bajnokesélyesre

Városi rangadót játszik szerdán a Liverpool.

A 29. fordulóból elhalasztott mérkőzését pótolja több csapat is a hét közben az angol labdarúgó-bajnokságban, a keddtől csütörtökig tartó időszakban a bajnoki címért versenyben lévő három együttes is pályára lép.





A találkozókat az FA Kupa negyeddöntős összecsapásai miatt halasztották el, most pedig elsőként a listavezető Arsenal lép pályára kedd este, amikor a szebb napokat látott, jelenleg csak kilencedik Chelsea-t fogadja.

Az Ágyúsok - akik a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a Bayern Münchennel szemben alulmaradtak - a mostani szezonban már csak a Premier League-ben nyerhetnek trófeát, ehhez viszont nem nagyon szabad hibázniuk a hátralévő időszakban.

A magyar válogatott Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool ugyancsak búcsúzott az európai kupaporondtól - az Európa-liga negyeddöntőjében az olasz Atalantával szemben -, így az idény végén távozó vezetőedzőt, Jürgen Kloppot a megnyert Ligakupa után a PL-trófeával búcsúztathatnák a játékosai. A városi derbin szerda este a bennmaradásért küzdő Evertont kellene legyűrniük Szoboszlaiéknak, akik ugyanannyi pontot szereztek eddig, mint az Arsenal, gólkülönbségük viszont rosszabb, ezért állnak az észak-londoni rivális mögött.

A címvédésért küzdő Cityt a Real Madrid fosztotta meg annak a lehetőségétől, hogy a BL-ben is megvédje címét, így Josep Guardiola tanítványai most minden figyelmükkel a PL-ben zajló versenyfutásra koncentrálhatnak, első lépésként csütörtök este Brightonban kellene nyerniük. A manchesteri csapat kedvező helyzetben van, ugyanis május 14-én egy másik elhalasztott összecsapását is pótolja majd, és jelenleg a vesztett pontok tekintetében az Arsenal és a Liverpool is rosszabbul áll nála.

