Brutális támadás érte az ellenfél edzőjét, a rendőrség tett végül rendet

A Potters Bar Town hivatalos közleményében mindössze annyit erősített meg, hogy egy súlyos incidens miatt maradt el a találkozó, az ügyet pedig továbbították az illetékes szerveknek, köztük a ligának és az Angol Labdarúgó-szövetségnek (FA). További részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

Az FA jelezte, hogy vizsgálatot indított az ügyben, miközben az Isthmian League is figyelemmel kíséri az eseményeket.