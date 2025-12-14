Welling UnitedGetty Images Sport
Brutális támadás érte az ellenfél edzőjét, a rendőrség tett végül rendet

El kellett halasztani egy angol hetedosztályú mérkőzést, miután az egyik csapat vezetőedzője fejsérülést szenvedett egy incidens során. Az esetet követően a rendőrség súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vett egy 42 éves férfit.

  • Verekedés miatt hívták ki a rendőrséget

    Drámai jelenetek előzték meg a Welling United–Potters Bar Town összecsapást: a tervezett kezdés előtt mintegy negyven perccel a rendőrség kivonult a helyszínre, miután bejelentést kaptak egy verekedésről, ami két férfi között alakult ki. A hatósági intézkedések miatt a mérkőzést végül nem rendezték meg.

    Mi történt?

    Az incidens egyik érintettje a Potters Bar Town vezetőedzője, Sammy Moore volt, aki fejsérülést szenvedett az incidens során – egyes értesülések szerint a támadó lefejelte. A kiérkező rendőrök egy 42 éves férfit vettek őrizetbe súlyos testi sértés gyanújával.

  • Eljárás indult az ügyben

    A Potters Bar Town hivatalos közleményében mindössze annyit erősített meg, hogy egy súlyos incidens miatt maradt el a találkozó, az ügyet pedig továbbították az illetékes szerveknek, köztük a ligának és az Angol Labdarúgó-szövetségnek (FA). További részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

    Az FA jelezte, hogy vizsgálatot indított az ügyben, miközben az Isthmian League is figyelemmel kíséri az eseményeket.

