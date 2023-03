Zúgott a "Ku*va gyenge!", kiütötték Felcsúton az Újpestet

Milos Kruscsics vezetőedző távozását követelték a lila-fehér drukkerek.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A dobogóra ácsingózó Puskás Akadémia a kiesés elől menekülő Újpestet fogadta az OTP Bank Liga 24. fordulójában, s az esélyesebb hazaiak már a 10. percben vezetéshez jutottak, Colley kényszerítőzött a tizenhatos jobb oldalánál Levivel, előbbi lefordult két védő között, centerezését az üresen álló Corbu passzolta a kapuba.

Ezt követően is a lila-fehérek kapuja forgott többször veszélyben, Nikolics kapusnak többször is bravúrral kellett védenie, hol lábbal, hol testtel. Próbálkoztak a vendégek is, de Mudrinszki nem tudott túljárni Markek eszén.

A szünet után feljavult az Újpest, de Mudrinszki lövése a jobb, Onovo Jakobin megpattanója pedig a kapu bal oldala mellett gurult el.

Lamin Colley aztán gyorsan pontot tett a mérkőzésre, a 62. percben egy Nikolicsról kipattanót passzolt az üres kapuba, hat minutummal később pedig Bartolec jobb oldali beadását bólintotta a kapuba, megszerezve ezzel első és második NB I-es találatát.

A 74. percben aztán a csereként beállt Slagveer is betalált, az addig lelkes vendég tábornál pedig végleg elszakadt a cérna, az ilyenkor szokásos "Ku*va gyenge!" és "Roderick takarodj!" rigmusok mellett már Milos Kruscsics vezetőedző távozását is követelték.

A 83. percben Varga György Balázs egy kapufás bombával szépített, de a lefújás előtt Zahedi visszaállította a négygólos differenciát.

OTP Bank Liga 24. forduló

Puskás Akadémia-Újpest 5-1

gól: Corbu (10.), Colley (62., 68.), Slagveer (74.), Zahedi (89.) ill. Varga (83.)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Zalaegerszeg-Ferencváros bajnokin a hazaiak győzelme 5.00, a döntetlen 4.00, a vendégsiker 1.66-szoros szorzóval fogadható.(x)