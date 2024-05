Zsoldosoknak nevezte a győri csapat játékosait a Kazincbarcika edzője

"Nem merek most bármit is mondani... nehogy eltiltsanak" - mondta Csábi József.

A Győri ETO fordított és 3-2-re nyert a Kazincbarcika ellen az NB II 32. fordulójában. A mérkőzés végkimeneteléről azonban nem mindkét csapat edzője azonosan vélekedett.

„Az első félidőben kivégezhettük volna a Győrt, ehelyett ők végezték ki a csatárunkat, Pető Bencét, akit le kellett cserélnem – nyilatkozta Csábi József, a Kazincbarcika vezetőedzője a mérkőzés után az M4 Sportnak. – Onnantól kezdve egy kicsit más lett a játékunk, de hatalmas szívvel, rendkívül jól futballozott a csapat az egész mérkőzésen.”

Azonban a nyilatkozat más fordulatot vett, amikor a vezetőedző inkább szóra sem méltatta a győri játékosok meccs végén mutatott hozzáállását, illetve a gratuláció is elmaradt a részéről.

„Nekem most kötelességem lenne gratulálni a Győrnek, ezt most nem teszem meg, elnézést kérek, mert ha egy zsoldosokkal teledűzdelt csapatnak az utolsó percekben húzni kell az időt egy Kazincbarcika ellen, akkor én nagyon elgondolkodnék azon, hogy ez milyen megoldás. Büszke vagyok a csapatra, mert nagyon jó mérkőzést játszott egy feljutásra esélyes Győr ellen, de azt is megmondom őszintén, hogy… Nem merek most bármit is mondani, mert más dolog is történt a pályán, nehogy eltiltsanak” - vélekedett a szakember a mérkőzés lefújását követően.

Ezzel ellentétben büszke volt a győri játékosokra a csapat vezetőedzője, az április végén kinevezett Borbély Balázs.

„Sajnos kaptunk is két gólt, de szerintem egész jó mérkőzés alakult ki, helyzetek voltak mindkét kapu előtt. Szerencsére sikerült szépítenünk, aztán a félidőben kicsit átszeveztük a csapatot, érkezett az energia és az egyenlítő gól is. Most szerencsénk volt, szerencsés kézzel nyúltunk bele a csapatba, nagyon jól szálltak be a cserejátékosok, hoztak új energiát, minőséget és gólokat, és ezzel sikerült győznünk." - zárta meglátásait a szakember.