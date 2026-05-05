Zlatan Ibrahimovic elveszített egy fogadást, oda lett a hosszú haja

Június 11-én, Mexikóvárosban kezdődik el minden idők legnagyobb foci vb-je, és az amerikai kontinensen mindent bevetnek, hogy minél több néző kövesse élőben az eseményeket. Az Egyesült Államokban a FOX Sports a hivatalos, angol nyelvű közvetítője a tornának, és egy igazi sztárparádéval reklámozzák a közelgő világbajnokságot.

A "Csoda" névre hallgató reklámfilmben arra ösztönzi a csatorna az amerikaiakat, hogy merjenek nagyot álmodni. A film cselekménye szerint az Egyesült Államok nyeri meg a tornát Christian Pulisic találatával, ami úgy tűnik, egy fogadás tárgya is lett: a FOX Sports vezető NFL-elemzője, a hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady valószínűleg az amerikai sikerre tette tétjeit, a vesztes oldalon pedig a csatorna új szakértője, Zlatan Ibrahimovic lehetett.

Mindenesetre Brady legalább ugyanolyan jól bánik a hajvágó géppel, mint a tojásalakú labdával, ugyanis Ibrahimovic alkalmi fodrászaként tűnik fel a reklámban, ahol éppen megszabadulnak a svéd csatárlegenda hosszú hajától:

A 2026-os labdarúgó világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban 48 csapat részvételével. A nyitómeccset Mexikó és Dél-Afrika játssza a mexikóvárosi Azték Stadionban, a döntőre pedig a new york-i MetLife Stadionban kerül sor.

Forrás: FOX Sports

A reklámfilm:

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.