Ziyech remekelt, simán nyert a Chelsea

Az előző fordulóban az Old Traffordon gólnélküli döntetlent játszó ismét idegenben lépett pályára a Premier Leage-ben, ezúttal a Burnley otthonában, ahol végül magabiztosan nyert Frank Lampard csapata.

A szezont eléggé felemásan, sőt, inkább gyengébb kezdő londoni klub háromgólos győzelmet aratott a tabella utolsó helyén álló és még mindig nyeretlen Burnley ellen.

A mérkőzés hősének az átigazolási idény nagy igazolása, Hakim Ziyech bizonyult. A marokkói szélső a hétközben, a Krasnodar elleni csoportmérkőzésen már megszerezte első gólját új klubja színeiben, most pedig az angol bajnokságban is megvan a debütáló találat.

Az egykori Ajax játékos a mérkőzés 26. percében Tammy Abraham passza után szerezte meg a vezetést a Kékeknek.

A második játékrész 63. percében Mason Mount szögletét fejelte be bivalyerős mozdulattal Kourt Zouma, majd hét perccel később ismét Ziyech villant, ezúttal előkészítőként vállalt szerepet Werner góljában.

A Chelsea teljesen megérdemelten gyűjtötte be a három pontot, megszerezve ezzel szezonbeli harmadik győzelmüket. Sikerével Frank Lampard csapata, ha ideiglenesen is, de fellépett a tabella negyedik helyére és talán még ennél is jobban örülhetnek annak, hogy ismét kapott gól nélkül fejeztek be egy mérkőzést.