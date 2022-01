Zivzivadze Zalaegerszegen, Beridze Felcsúton folytathatja

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Georgiából származó lapértesülések szerint Budu Zivzivadze a Zalaegerszeghez kerülhet kölcsönbe. A MOL Fehérvár 27 esztendős támadóját a lengyel Slask Wroclaw és más magyar csapatok is hívták, ám a ZTE volt a legkitartóbb és hamarosan be is jelenthetik az átigazolást.

Zivzivadze 2019 nyarán igazolt az NB I-be, egy mezőkövesdi szezon után szerződtette a Fehérvár, ahol első szezonjában 31 bajnokin 9-szer volt eredményes, az idei mérlege eddig 12 meccsen 2 találat.

Giorgi Beridze már többször is bizonyította, hogy nem csak az Újpest, hanem az egész magyar bajnokság egyik legkreatívabb támadó-középpályása, aki ráadásul még akkor is kiválóan teljesít, ha a támadások befejezéséről van szó.

A 24 éves játékost a hírek szerint korábban a MOL Fehérvár vitte volna, ám nem sikerült megegyeznie a kluboknak, ezúttal pedig a Puskás Akadémia szeretné őt leigazolni, ugyanakkor Beridzének Törökországból is van ajánlata, s mivel a nyáron lejár a szerződése, az Újpest jelenlegi tulajdonosa mindenképpen értékesítené őt januárban.

