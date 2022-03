A Manchester City ukrán légiósa, Oleksandr Zinchenko a BBC-nek adott hosszabb interjút a hazájában zajló háború okán.

"Anglilai idő szerint éjfélkor a feleségem felébresztett és zokogott. Ledöbbentem. Mutatta a videókat és a képeket, hogy mi zajlik éppen Ukrajnában. Ez még annál is rosszabb érzés, mint amikor egy közeli hozzátartozód meghal" - mesélte a BBC-nek a 25 esztendős játékos, akit kilenc nappal a konfliktus kezdete óta is rendre elragadnak az érzelmek.

"Már egy hete folyamatosan csak sírok. Mikor hazafele megyek autóval az edzésről, vagy bárhová, egyszerűen a semmitől, elkezdek sírni. Rengeteg minden kavarog a fejemben. Képzeld el a helyet, ahol születtél és felnőttél, az most csak egy üres föld" - mondta Zinchenko, akinek számos barátja is harcol most a fronton.

"Őszinte leszek, ha nem lenne itt a lányom és a családom, már ott lennék és harcolnék. Büszke vagyok arra, hogy ukrán vagyok és arra, hogy látom őket küzdeni az életükért. Az ukránok mentalitása olyan, hogy inkább meghalnak a hazáért, de nem adják fel" - folytatta a Manchester City játékosa, aki elmondta, lenyűgözte a britek támogatása.

"Nagyon hálás vagyok az emberek támogatásáért, nagyon köszönöm mindenkinek, nagyra értékelem. Sok üzenetet kapok Ukrajnából is, még mindig nézik a mérkőzéseket, látják, hogy támogatják őket az emberek és ez sok erőt ad nekik" - mondta Zinchenko, hozzátette, küldetésének érzi, hogy megmutassa az egész világnak, mi folyik Ukrajnában, különösképpen az orosz propaganda miatt.

"Sok emberrel beszéltem, akik a mi oldalunkon állnak. Azt mondják, nevetséges, ahogyan az orosz tv bemutat minket. Az a küldetésem, hogy megmutassam a világnak, mi történik valójában ebben a pillanatban. Van néhány ukrán város, ahol az oroszok mellett tüntetnek. Egymillió képet és videót tudok nekik mutatni, hogy mi folyik az országban, hogy pusztítják a városainkat. Az emberek éheznek és a föld alatt élnek bunkerekben" - mondta az interjúban a futballista, aki sokáig gondolkozott, megszólaljon-e a háborúval kapcsolatban.

Zinchenko azt is elmondta, csalódott az orosz válogatott játékosokban, hogy nem szólaltak fel az invázió ellen.