Zinedine Zidane szívesen dolgozna együtt Mbappéval

A Real Madrid edzője többek között honfitársáról nyilatkozott.

Zinedine Zidane a Madridba való visszatérését követő első sajtótájékoztatóján máris rengeteg munícióval szolgált az átigazolási pletykák szerelmeseinek, ugyanis elmondta, hogy szívesen dolgozna együtt Kylian Mbappéval.

A 20 éves klasszis a neve szinte mindig felmerül a Real Madriddal kapcsolatban, és a Királyi Gárda kísérletet is tett a támadó leigazolására, még mielőtt a Paris Saint-Germainhez került.

A korábban szinte minden nyáron igazolt egy szupersztárt, de James Rodriguez 2014-es megszerzése óta leginkább fiatal labdarúgókat szerződtetett a klub, Mbappé viszont mindkét kategóriába beleillene.

Mbappé mellett Neymar leigazolása is rendszeresen téma a sajtóban a Real Madrid kapcsán, így Zidane sem tudta elkerülni az erre vonatkozó kérdéseket.

- Neymar vagy Mbappé? Nem szeretnék más csapatok játékosairól beszélni. Szeretnék együtt dolgozni Mbappéval, ahogy minden hozzá hasonlóan tehetséges játékossal, de ez nem a megfelelő pillanat, hogy erről beszéljünk - mondta Zidane.

A francia mester nem csak a potenciális érkezőkről, de a lehetésges távozókról, így a sok kritikát kapó Gareth Bale-ről is beszélt a sajtó munkatársainak:

- Nem szeretnék Bale eddigi szezonjáról beszélni. Még van hátra 11 meccsünk, én pedig számítok rá. Gareth készen áll a játékra.

A menesztett Santiago Solari irányítása alatt a korábban Zidane-nál alapembernek számító Isco csak nagyon kevés játéklehetőséget kapott, de a háromszoros BL-győztes edző természetesen ismét számít rá:

- Is co csak futballozni szeretne, semmi mást. Számítani fogok rá, ahogy az összes többi játékosra is, mert fontos, hogy mindenki a csapat részének érezze magát - nyilatkozta Zidane.

Zinedine Zidane először szombaton, a kiesés ellen küzdő Celta Vigo elleni mérkőzésen ülhet a Real Madrid kispadjára a visszatérést követően.

