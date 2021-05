Sajtóhír: Zidane lehet a Juventus következő vezetőedzője

Valami készül Madriban az biztos. Mint arról beszámoltunk, a Real Madrid játékosai úgy látják, hogy a csapat vezetőedzője Zinédine Zidane egyáltalán nem boldog a klubnál, amellyel többek között három Bajnokok Ligája trófeát is nyert. Márpedig, ha távozik, akkor nem sok út van előtte, hiszen a spanyol nagycsapatokat kizárhatjuk és Anglia sem az ő világa. Marad a francia válogatott, ám a világbajon kispadján Didier Deschamps elég stabilan üldögél és a 2022-es katari világbajnokságig nem is várható váltás.

A másik út pedig a Juventus lehet. A Tuttosport úgy tudja, ahogy a Goal is, vagyis Zidane mindenképpen lelép a bajnokság végén a Realtól, ám az olasz lap szerint Torinóba szerződik és átveszi a csapat irányítását. A francia szakember korábban játszott is az olasz együttesben, vagyis tudja hova kerül, ráadásul együtt dolgozhatna Cristiano Ronaldóval is, aki talán éppen azért maradna az együttesnél, mert a szakember ülne le a kispadra.

Zidane a szezon végén dönt, így egyelőre a klubnál sem kapkodnak, de a hírek szerint az utódját kinézték már: Massimiliano Allegri lehet a Real új vezetőedzője és lapértesülések szerint már meg is egyeztek az olasz szakemberrel.

A Juventusnál vélhetően nem ejtenének sok könnyet, ha Andrea Pirlo távozna, hiszen vele szakadt meg a csapat bajnoki sorozata – kilenc arany után veszítette el az első helyet a Juve – és a BL-ből is már a 16 között kiesett a csapat.

