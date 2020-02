ZiccerBET: Sima győzelmet arat a Honvéd a Magyar Kupában?

Az első mérkőzések utolsó nyolcaddöntőjével kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma az - kupamérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

A szebb napokat megélt vendégek jelenleg csak az NB II-ben szerepelnek és ott is a kiesést jelentő 18. helyen szerénykednek Holdampf Gergőék, akik idén eddig két 0-0-ra voltak képesek a másodosztályban.

Ugyan a Honvédnak is van már két gól nélküli döntetlenje 2020-ban, de ez jóval inkább az elfogadható, sőt inkább a bravúr kategóriába tartozik, hiszen a Fehérvár és a otthonából is értékes ponttal távozott a tavalyi döntős.

Több csapat

A legutóbbi bajnokijukat pedig már magabiztosan, 2-0-ra megnyerték a vörös-feketék az újonc Zalaegerszeg ellen és még a dobogó sem tűnik elérhetetlennek a kispestiek számára.

Ugyanakkor a Magyar Kupában is igencsak komoly esélyük van arra, hogy akár ismételten a döntőig meneteljenek és itt harcolják ki a nemzetközi szereplésüket, ugyanis már több -es csapat is búcsúzott, köztük a Ferencváros vagy éppen a DVSC és a is.

A Haladás kiejtése pedig nem okozhat különösebb gondot Hidi Patrikéknak, hiszen a vendégeknek kisebb gondjuk is nagyobb annál, minthogy a kupával törődjenek, hiszen minden bizonnyal jelenleg a bennmaradás jóval nagyobb prioritást élvez a zöld-fehéreknél.

Ebből kifolyólag úgy gondoljuk, hogy a Honvéd egy megnyugtató előnnyel fogja elhagyni ma a játékteret és mindent megtesz majd annak érdekében, hogy a visszavágó már csak formalitás legyen idegenben.

A cikk lejjebb folytatódik

ZiccerBET tipp: Honvéd – Haladás – (Hendikep 0:1) Honvéd

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1,73