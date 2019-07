ZiccerBET: Ma is sok gólt szerez a PSV?

Ma a PSV – Basel mérkőzéssel kapcsolatosan érkezik a tipp.

Új rovat indult a Goal oldalán: ez pedig a ZiccerBET, amelyben az éppen aktuális mérkőzésekkel kapcsolatban szeretnénk tippeket adni nektek.

Ma a PSV – Basel, -selejtező mérkőzés van terítéken, lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

A holland ezüstérmes PSV fogadja, a svájci bajnokság második helyezett csapatát, a Bajnokok Ligája-selejtezőinek 2. fordulójában.

A két bajnokság viszont közel sem nevezhető azonos szintűnek, még akkor sem, hogyha az elmúlt években 1-1 svájci csapatot rendre megtalálhatunk a Bajnokok Ligája csoportkörében.

A PSV mindössze csak 3 ponttal maradt le a holland bajnoki címéről, a mögött az Ajax mögött, amely a tavalyi szezonban, majdhogynem BL-döntőt játszhatott.

Ezzel szemben a Basel-t 20 ponttal előzte meg a svájci bajnokság aranyérmese, a Young Boys.

A PSV tehát kiemelkedő szezont futott a tavalyi idényben, hiszen 34 mérkőzésen 98 találatig jutottak és mindössze csak 26-ot kaptak, amely még az Ajax 32 bekapott góljánál is jelentősen kevesebb.

Hazai pályán pedig még ennél is félelmetesebb az együttes mérlege, hiszen 17 találkozón 58 gólt szereztek és csak 7 alkalommal mattolták őket az ellenfelek. A Philips stadionban, mindössze 2 pontot hullajtott el a PSV, tehát veretlenül zárta a tavalyi idényt hazai közönsége előtt és még az elmúlt évek, vagy évtized legjobb Ajaxánál is több pontot gyűjtöttek a saját stadionjukban.

A Baselnak ezzel szemben már közel sem ment ilyen jól. Habár sok gólt szereztek, de viszonylag sokat is kapták, hiszen 36 mérkőzésen 46 alkalommal is kapitulált a védelmük, amely nem megszokott egy ezüstérmes csapattól. Főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy hatalmas a szakadék a csapat mögött, hiszen a harmadik Lugano 25 ponttal szerzett kevesebbet, mint a Basel.

Mindezt összegezve, egy fantasztikus támadószekcióval rendelkező PSV találkozik, a kissé lyukas védelmű Basellel, ráadásul teszi mindezt hazai pályán. Joggal gondolhatjuk tehát azt, hogy legalább három eindhoveni találat születik majd a mai mérkőzésen.

ZiccerBET tipp: PSV – Basel – Hazai csapat gólszáma 2,5-nél több

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 2.45

