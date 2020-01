ZiccerBET: Kihasználja az Inter botlását a Juventus?

Ma a Serie A 19. fordulójának rangadójával kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma az – , olasz bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

A éllovasa, azaz az tegnap csak 1-1-es döntetlent játszott az Atalanta együttesével és a Nerazzurrinak a végén még az 1 pontnak is örülnie kellett, hiszen a 88. percben a vendégek büntetőt hibáztak.

Ennek köszönhetően viszont csupán egyetlen egység maradt Lautaro Martinezék előnye a Juventus-szal szemben, úgy, hogy a Zebrák csak ma este fogják majd lejátszani a soron következő bajnokijukat.

Az AS Roma otthonában azonban biztosan nem lesz könnyű dolguk a vendégeknek, de úgy tűnik, hogy kezd kialakulni a Maurizio Sarri féle Juventus és a legutóbbi 3 bajnokijukon már a gólokat is elkezdték termelni Cristiano Ronaldóék.

A már említett találkozókon ugyanis 9-szer is eredményesek voltak a Juve játékosai és a portugál klasszis is kezdi a régi önmagát idézni, hiszen az elmúlt 7 tétmérkőzésen 9 alkalommal is eredményes tudott lenni.

Véleményünk szerint tehát itt az esély a Juventus előtt, hogy megtörje a borzasztó sorozatát a Farkasok otthonában, ugyanis a legutóbbi 6 AS Roma – Juventus mérkőzésen egyszer sem tudtak nyerni Dybaláék, de az elmúlt 10 Stadio Olimpicóban rendezett összecsapásból is csak egyet sikerült behúzniuk 1-0-ra a 94. percben.

Az öreg hölgynek tehát nagyon nem megy a Roma vendégeként, de úgy gondoljuk, hogy ma Cristiano Ronaldo vezérletével legyőzik majd Edin Dzekóékat és ezzel a Serie A élére állnak.

ZiccerBET tipp: AS Roma – Juventus – Juventus

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 2,10