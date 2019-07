ZiccerBET: Ismét sokgólos mérkőzésen nyer a Fradi?

A magyar bajnok meccsével kapcsolatban adunk ma tippet.

Ma Valletta – , -selejtező mérkőzés van terítéken, lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

A Ferencváros magabiztosan, 3-1-re nyerte meg a hazai összecsapást a Valletta ellen és akár több gólt is szerezhetett volna 3-0 után, de nem volt szerencséje a Fradinak. A zöld-fehérek ezután pedig kissé bele is aludtak a mérkőzésbe, a máltaiak ezt kihasználva a semmiből szépítettek és csak Dibusz bravúrjának köszönhették a hazaiak, hogy nem lett komolyabb baj ebből a találkozó végére.

Ugyanakkor összességében a játék minden elemében felülmúlta a Fradi az ellenfelét és megmutatkozott a jelentős minőségbeli különbség a két együttes között az idevágón.

A Ferencváros tehát magabiztosan utazhatott el a visszavágóra, de korántsem ülhetnek rá erre az eredményre Szerhij Rebrov tanítványai, hiszen a hazai összecsapáson is majdnem megbosszulta magát ez a fajta hozzáállás.

A Valletta az idegenben szerzett találatának is köszönhetően vélhetően semmiképpen sem adta fel azt, hogy akár a következő körbe is továbbjusson, de ez roppant nehéz lesz a hazai csapat számára és a véleményünk szerint nem is fog ez nekik sikerülni, de egy gólt a mai mérkőzésen is szereznek majd.

Ugyanakkor ahhoz, hogy a továbbjutásra is legyen esélye a máltaiaknak, ki kell majd nyílniuk a visszavágón. Ezt pedig a Ferencváros biztosan ki fogja használni a mai összecsapáson és akárcsak a Ludogorec ellen, most is kettős győzelemmel fognak a Bajnokok Ligája-selejtezőinek harmadik körébe jutni.

ZiccerBET tipp: Valletta – Ferencváros – Mindkét csapat szerez gólt: Vendég és igen

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 2.80

