ZiccerBET: Hogyan zárul a manchesteri derbi?

Ma a Premier League 29. fordulójának legnagyobb rangadójával kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma a – , angol bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

Bruno Fernandes érkezésével rég nem látott jó szériát produkálnak a Vörös Ördögök, hiszen 9 tétmérkőzés óta veretlenek a hazaiak és könnyedén odaérhetnek a -indulást jelentő helyek egyikére is, ugyanis mindösszesen 3 pont a hátrányuk a 4. mögött.

Ha pedig a jelenlegi ellenfelet, azaz a Manchester Cityt valóban kizárják a BL-ből, akkor az 1 egységre lévő 5. pozíció is azt jelentené, hogy a 2020/2021-es szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelhetne a Manchester United.

A hazaiak számára tehát igencsak fontos mérkőzések következnek még a Premier League-ben, míg a vendégek csaknem tét nélkül játszhatnak már, hiszen az éllovas Liverpoolt már csak matematikailag tudják befogni a Leicester előtt pedig 7 pont az előnyűk, úgy, hogy eggyel kevesebb meccset játszottak.

Azonban egy manchesteri derbi helyezéstől és formától függetlenül sohasem lehet tét nélküli.

Ráadásul most mindkét együttes remek passzban van, hiszen a Manchester City az elmúlt 5 mérkőzését megnyerte, míg a Manchester United, amint már említettük 9 találkozó óta veretlen.

Ebből kifolyólag nem is szeretnénk a végeredményre tippelni, hiszen az ilyesfajta rangadók egyébként is mindig háromesélyesek, pláne ilyenkor.

Ugyanakkor a gólokban látunk értéket, ugyanis a Vörös Ördögök legutóbbi 6 összecsapásán maximum csak az egyik csapatnak sikerült betalálnia az Old Traffordon.

Azt viszont nehezen tudjuk elképzelni, hogy az angol bajnokság legtöbb gólját szerző Manchester City legalább egyszer ne venné be De Gea portáját, amint azt is, hogy a remek formában lévő hazaiak ne találnának be.

ZiccerBET: Manchester United – Manchester City – Mindkét csapat szerez gólt

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1,75