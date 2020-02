ZiccerBET: Hogyan zárul a Magyar Kupa ma esti összecsapása?

Az első nyolcaddöntővel kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma az Újpest – Fehérvár kupamérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

Az újpestiek nemrég egy felejthető mérkőzésen 1-0-ás vereséget szenvedtek a bajnokságban Futács Márkóék ellen a Szusza Ferenc Stadionban, és, habár ma is Zsótér Donáték lesznek a pályaválasztók, a mérkőzést ezúttal már Szegeden rendezik majd meg

A lila-fehérek pályája ugyanis alkalmatlan a játékra, úgyhogy a visszatérésük nem tartott sokáig, hiszen mindösszesen egyetlen találkozót játszottak a Megyeri úton.

Több csapat

A hazai pálya előnye tehát ma már nem lesz az újpestiekkel, habár a szurkolóik bojkottja miatt a két csapat legutóbbi összecsapásán is inkább a vendégek érezhettek otthon magukat.

Akik egyelőre viszont nincsenek csúcsformában, de még így is veretlenek idén és a megszerezhető 12 pontból nyolcat be is gyűjtöttek Kovács Istvánék a tavaszi szezonban.

Ezzel szemben a lilák mindösszesen egyetlen ponot szereztek a 2020-as naptári évben és arra sem feltétlenül szolgáltak rá a otthonában.

A Fehérvár tehát sokkal jobb passzban és Nikolics Nemanjával kiegészülve várhatja a mai esti találkozót, de mivel ez még csak az első mérkőzés lesz a kétmeccses párharcból nem feltétlenül kell már most eldönteniük a továbbjutást.

Ezért nem is vagyunk abban biztosak, hogy Pátkai Mátéék behúzzák ezt az összecsapást, ráadásul az Újpestnek vélhetően a megnyerése az egyetlen esélye arra, hogy jövőre a nemzetközi porondon is kiléphessenek.

Ebből kifolyólag úgy gondoljuk, hogy mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy jó eredményt érjenek el a nagyobb játékerőt képviselő vendégek ellen, így a találkozó végére könnyedén kialakulhat egy igazságos döntetlen, amivel igencsak szép oddsot csíphetnénk meg.

ZiccerBET tipp: Újpest – Fehérvár – Döntetlen

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 3,70