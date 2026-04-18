A nyáron 57 millió euróért szerződtetett Yoane Wissa newcastle-i kalandja kérészéletű lehet: a klub ugyanis megfontolja az eladását – értesült a The i Paper.

A portál azt is hozzáteszi, hogy a Newcastle akár már 17 millió euróért megválna a francia állampolgársággal is rendelkező támadótól, holott ezzel 40 millió eurót bukna rajta.

Hiába érkezett nagy reményekkel a St James' Parkba, nem tudta megvetni a lábát Eddie Howe kezdőcsapatában Wissa, így akár már nyáron távozhat az együttestől.

Ennek oka részben az volt, hogy egészen a Premier League 15. fordulójáig pályára sem léphetett új csapatában egy térdsérülés miatt.

A vezetőség már gőzerőkkel dolgozik az esetleges nyári erősítéseken, Wissa eligazolása pedig ehhez szabadítana föl anyagi hátteret – főleg a jelentős fizetése miatt. A Capology adatai szerint ugyanis az ötödik legmagasabb bért teszi zsebre a Szarkák keretéből.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.