Xherdan Shaqiri: „A magyaroknak ellen nem túl kellemes játszani”

A 123-szoros svájci válogatott Shaqiri a 7. nagy tornájára készülve egy sajtótájékoztatón méltatta a mieinket.

A Nemzeti Sport tudósítójának kérdéseire válaszolt a svájci válogatottból Xherdan Shaqiri. A Chicago Fire támadója szerint a magyar válogatott ellen „nem kellemes játszani”.

Svájcban az egyik legfelkapottabb téma: milyen szerepet tölthet be a nyári Európa-bajnokságon a válogatottban? Mennyi lehetőségre számíthat?

"Az erről zajló vitát kissé kellemetlennek tartom. Minden profi futballista, akit az Európa-bajnokságra neveznek, kilencven percet akar a pályán tölteni, nem csupán ötvenet vagy hatvanat. Máskülönben nem is lehet a válogatottban hozzálátni a munkához, készen kell állni a bevetésre. A legvégén úgyis Murat Yakin szövetségi kapitány dönt a felállásról, az összetételről. Az ő tiszte eldönteni, ki mennyit játszik, nekünk, labdarúgóknak pedig el kell fogadnunk a döntését, legyen az számunkra kedvező vagy sem. Azért vagyok itt, hogy segítsek a csapatnak valami nagyot elérni a tornán, és ha nem leszek a kezdő tizenegy tagja, akkor is mindent megteszek, hogy az együttes hasznára váljak."

Milyen csapatnak tartja a videóelemzések alapján Magyarországot?

"Sokan lebecsülik a magyar csapatot, pedig nem kellene, mert az elmúlt években sok hasznos tapasztalatot szerezve nagy tornákra jutott ki. Kemény meccsre számítok, mert a magyaroknak jó képességű futballistáik vannak, akik ellen nem túl kellemes játszani, tudnak futballozni. Nagy küzdelemre számítok, ők is jó eredménnyel akarják kezdeni az Európa-bajnokságot. Az ilyen meccseknek nincs nagy esélyese, szóval, fel kell készülnünk. Ismerjük a saját erősségeinket, s ha kihozunk magunkból, jó esélyünk lehet Magyarország legyőzésére, de az is benne van a pakliban, hogy ilyen kaliberű együttestől vereséget szenvedünk."

Sokan kérdik: ez minden idők legjobb svájci válogatottja?

"A futball fejlődik, a svájci labdarúgás csillaga magasabban ragyog, tisztelnek minket. Sok játékosunk szerepel nagy klubokban, értékes tapasztalatokat szereznek, ami sokat segít a nemzeti csapatnak. Nem tudom megmondani, ez a valaha volt legjobb svájci válogatott-e, ám a tornákon mindig fejlődtünk, kétezerhuszonegyben közel jártunk ahhoz, hogy bejussunk az Eb-elődöntőbe. Ígéretesnek látom a jövőt, remélem, egyszer Svájc is nyer Európa-bajnokságot."

