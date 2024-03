Xavi már nem csak fenyeget, valóban nekiment a spanyol médiának

Megelégelte a rágalmazást!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Xavi Hernández, a Barcelona vezetőedzője már lemondásának bejelentésekor jelezte, hogy a spanyol újságírók bizony igen megnehezítették a dolgát a katalán egyesület élén, mert véleménye szerint folyamatosan kritizálták őt és csapatát még akkor is ha jó teljesítményt nyújtottak. Most azonban hivatalosan is panaszt nyújtott be két újságíró ellen.

A cikk lejjebb folytatódik

A Villareal elleni 5-3-as vereség után jelentette be Xavi, hogy a következő szezonban már nem ő irányítja az FC Barcelonát. Lemondását két okkal magyarázta: a csapatnak felsőbb szinten is frissítésre van szüksége, illetve azzal, hogy a spanyol és katalán újságíróknak, médiumoknak sosem volt elegendő az a szint, amit ő képviselt a Barcelona élén és belefárdat a folyamatos kritikák olvasásába.

A februári fiaskó után óta Xavi tízmeccses veretlensági sorozatot állított fel és Joan Laporta és Deco is bizakodik abban, hogy a katalán szakember a szezon végén meggondolja magát és a folytatás mellett dönt.

A Las Palmas elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón Xavi továbbra is kihangsúlyozta, hogy nem áll szándékában maradni.

"Hálás vagyok a klubnak, az elnöknek, Decónak. De semmi sem változtotja meg a döntésemen. Lényeges változás nincs, csak köszönettel tartozom Nagyon hálás vagyok."

A sajtó azonban az elmúlt eredmények láttán sem kímélte az FCB kispadjának edzőjét, így Xavi megerősítette, hogy panaszt nyújtott be két újságíró ellen: "Igen, ez igaz, és ez velem még soha nem történt meg. Értem a kritikát, de nem tolerálom a hazugságot vagy kitalált dolgok terjesztését. A nagy hazugságok után eljött az idő, hogy véget vessünk ennek" - mondta el a katalán.