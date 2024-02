Xavi dühöng a játékvezetők miatt: "Még a vak is látja, mi történik!"

"Nem vagyunk hülyék!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Xavi az utóbbi időben többször is kifakadt a játékvezetők ellen, akik szerinte a Real Madridot segítik a bajnoki címért folyó küzdelemben.

A cikk lejjebb folytatódik

A Barcelona vezetőedzője januárban kétszer is élesen kritizálta a Királyi Gárdát segítő döntéseket, s ennek most újfent hangot adott.

"Már többször elmondtam, hogy nem tetszik, hogy nyomás alá helyezik a játékvezetőket, de továbbra is minden héten megteszik. A "Negreira-ügy" minket sem segít, de ezzel a tudattal kell felvennünk a versenyt. Száz százalékig egyetértek az elnök szavaival. Ez a valóság. Még a vak is látja, mi történik. Ahogy Simeone is mondta a minap, nem vagyunk hülyék. Mindenki látja" - nyilatkozta Xavi.

A Barcelona szombaton az Alaves otthonában lép pályára a Primera División 23. fordulójában.