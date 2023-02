Xabi Alonso válthatja Jürgen Kloppot a Liverpool kispadján

Jürgen Klopp rossz szereplése esetén akár vissza is térhet angliai sikerei helyszínére Xabi Alonso.

Xabi Alonso még az idény elején kapta meg első profi felnőtt csapatát, a német Bayer Leverkusent, de már a Liverpoollal is szóba hozták a spanyol trénert.

Xabi Alonso pályafutása alatt rengeteg kiváló edző kezei alatt dolgozott. Rafe Benítez, Jose Mourinho, Pep Guardiola és Carlo Ancelotti csak egyike azoknak a remek szakembereknek, akiktől tanulni tudott a spanyol tréner.

Játékos pályafutása után is tudatosan építette fel edzői karrierjét. Munkáját a Real Madrid U-13-as csapatánál kezdte, majd a Real Sociedad B élére nevezték ki. A baszk csapattal az első idényében az ötödik helyen végzett, majd a következő szezonban meg is nyerte a spanyol harmadosztályt, így szintet lépett az egyesülettel. A két idény alatt a kezei alatt dolgozott Jon Pacheco, Robert Navarro, Urko Gonzalez de Zarate, és Martin Zubimendi is.

Sokan meglepődtek, amikor a 2022/23-as szezon elején igent mondott a Bayer Leverkusen felkérésére. A spanyol trénert októberben nevezték ki azzal a céllal, hogy segítsen a csapatnak a kiesést jelentő 17. helyről feljebb kerülni a tabellán. Xabi Alonso munkája beérni látszik, hiszen a Leverkusen a kiesési zónából a 9. helyre zárkózott fel és az öt meccses győzelmi sorozatát is csak a Dortmund tudta megszakítani. A korábbi középpályásnak olyan fiatal tehetségek lehetnek a hasznára, mint Adam Hlozek, Jeremie Frimpong, Moussa Diaby, Callum Hudson-Odoi és Florian Wirtz.

Xabi Alonso akár Jürgen Kloppot is válthatja a liverpooliak kispadján. A rossz bajnoki szereplése és az FA-Kupából való kiesése miatt megingott a bizalom a Liverpool vezetőségének német trénerben. Jürgen Klopp már hét éve koptatja a Liverpool kispadját és bár 2026-ig szóló szerződése van, ha nem sikerül jobb eredményeket elérni elgondolkodhatnak, hogy hamarabb elengedik a Bajnokok Ligáját nyerő edzőt. Korábban Steven Gerrard is pályázott volna erre a pozícióra, de az Aston Villával mutatott teljesítménye miatt ő már kikerült a kalapból. Így jöhet majd szóba a 41 éves spanyol, Xabi Alonso.

