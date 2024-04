Xabi Alonso történelmet írt, a Bayer Leverkusen német bajnok lett!

A Gyógyszergyáriak történelmük első Bundesliga bajnoki címüket ünnepelhetik!

5-0-ra nyert a Bayer Leverkusen a Werder Bremen ellen a német Bundesliga 28. fordulójában. Xabi Alonso együttese ezzel a győzelemmel bebiztosította a bajnoki címet, hiszen öt fordulóval a szezon vége előtt 16 pontosra növelte előnyét a Bayern Münchennel szemben.

43. mérkőzésén is veretlen maradt a Bayer Leverkusen, amellyel beállították a Juventus rekordját, amelyet 2011 és 2012 között hozott össze az olasz csapat.

A Bayer mérkőzése igen egyoldalúra sikereredett, hiszen Boniface már a 25. percben megszerezte a vezetést egy büntetőből. Az első félidőt is uralta Xabi Alonso együttese, de a góldömping a fordulás után indult be. A 60. percben Xhaka tette komfortossá a vezetést, majd a 68. perctől kezdve elkezdődött a Wirtz-show. A fiatal támadó háromszor is betalált a vendégek kapujába, utolsó gólját a 90. percben szerezte, amely után a szurkolók már nem tudták visszafogni magukat és berohantak a pályára.

A játékvezető sem tudott mit kezdeni a helyzettel, pár másodperccel a rendes játékidő vége előtt lefújta a találkozót, ezzel elkezdődött az örömünnep az egész városban.

Azonban nem tarthat ma este sokáig a nagy party, hiszen csütörtökön még Európa-liga-negyeddöntő visszavágó vár a csapatra. Xabi Alonsóék az első mérkőzésen a West Ham ellen tudtak diadalmaskodni 2-0-ra a BayArenában, négy nap múlva pedig idegenben látogatják meg az angol csapatot.