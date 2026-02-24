Az őrült edzésmódszereiről elhíresült edző mentheti meg a kieséstől a Wolfsburgot

Megkezdődhet a harmadik Felix Magath-korszak a Vfl Wolfsburgnál, ugyanis ő az egyik jelölt a német együttes kispadjára - írta meg a Bild. Rajta kívül a szintén egykori Wolfsburg-sikeredző Dieter Hecking vagy a Frankfurttól elküldött Dino Toppmöller neve is felmerült.

Bár a Wolfsburg egyelőre nem menesztette jelenlegi trénerét, Daniel Bauert, az elmúlt öt Bundesliga-mérkőzésén csupán egyetlen pontot szerzett a csapata, így veszélybe került az állása.

Bauert először ideiglenesen bízták meg a zöld mezesek irányításával, de a téli szünet előtt véglegesítették. Csakhogy a szombati, 3-2-es Augsburg ellen elszenvedett kudarc már azt jelentette, hogy a Wolfsburg visszacsúszott a 15. helyre a tabellán. Jelenleg ugyanúgy 20 pontot gyűjtött, mint a már osztályozós helyen álló St. Pauli.

Magath korábban 2007 és 2009, illetve 2011 és 2012 között irányította a zöld-fehér klubot, amely a 2008-09-es szezonban német bajnoki címet ünnepelhetett a kezei alatt. Magath emellett könyörtelen edzéseiről híresült el, mindig nagy hangsúlyt fektetett a fizikai felkészülésre.

