Hiába a hétvégi gólpassz, kemény kritikát fogalmazott meg Wirtztől a Liverpool korábbi játékosa

Egyre nagyobb figyelem övezi Florian Wirtz liverpooli szereplését, miután a Bayer Leverkusentől 116 millió fontért szerződtetett német válogatott támadó középpályás gyengén kezdte meg pályafutását az Anfielden. Bár a klub továbbra is türelmes vele, egyes vélemények szerint ez a türelem idővel fogyóban lehet.

Wirtz eddig még nem szerzett gólt a Liverpool színeiben, ami különösen annak fényében kellemetlen, hogy rekordközeli összegért érkezett a Mersey-parti klubhoz. Arne Slot csapatában eddig három gólpasszt jegyzett minden sorozatot figyelembe véve, ám ennél jóval többet vártak tőle a klubnál és a szurkolók is.

A Liverpool vezetőedzője ugyanakkor kiállt játékosa mellett, és hangsúlyozta: idő kell a Premier League tempójához való alkalmazkodáshoz. Slot szerint Wirtz fejlődése szemmel látható, különösen a párharcokban és az intenzitás kezelésében.

„Minden játékos álma, hogy gólokkal és gólpasszokkal kezdjen, de ez nem mindig így működik. Florian sokat fejlődött, főleg fizikálisan. Egyre könnyebben boldogul ebben az intenzitásban” – fogalmazott a holland szakember, konkrét mérkőzésszituációkat is kiemelve, amelyek szerinte jól mutatják a német futballista előrelépését.

Nem mindenki ennyire optimista azonban. A korábbi Liverpool- és német válogatott középpályás, Didi Hamann élesen bírálta Wirtz eddigi teljesítményét. A Sky90 műsorában úgy fogalmazott: lassan eljön az a pont, amikor már eredményeket is fel kell mutatnia.

„Karácsony van, és még mindig nincs gólja. Szinte az összes meccsét láttam. A legjobb teljesítményeit a Bajnokok Ligájában nyújtotta, ahol a játék kevésbé fizikális és hektikus. A bajnokságban viszont eddig nem győzött meg” – mondta Hamann, aki szerint a klub túlságosan védi a játékost.

„Nem lehet a végtelenségig várni. Eljön az a pillanat, amikor azt kell mondani neki: van hat-nyolc heted, most kell megmutatnod, hogy ide tartozol.”

Hamann ugyanakkor kizárta annak lehetőségét, hogy Wirtz már januárban távozzon Liverpoolból, és szerinte csak egy rendkívüli helyzet – például Xabi Alonso külön kérése – vezethetne ilyen fordulathoz. Hozzátette: a jelenlegi forma a német válogatott számára is aggasztó lehet a 2026-os világbajnokság közeledtével.

„Ha ez így folytatódik februárig vagy márciusig, az nem lenne jó jel. Az utóbbi válogatott meccseken is látszott, hogy önbizalomhiánnyal küzd, és messze a tudása alatt teljesít” – zárta gondolatait Hamann.

A Liverpoolnál tehát továbbra is bíznak Florian Wirtzben, ám a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek abban, hogy a német klasszis valóban beváltsa-e a hozzá fűzött reményeket.

