Wilshere hallani sem akar a visszavonulásról

Az Arsenal korábbi sztárja, Jack Wilshere nem hajlandó a visszavonulásával foglalkozni.

A jelenleg klub nélkül, a tavaszt a Championshipben szereplő Bournemouthban töltő Jack Wilshire nem gondolkozik azon, hogy szögre akassza a cipőit. Olyannyira nem, hogy néhány hete még a MOL Fehérvárral szóba hozták a korábbi angol válogatott játékost.

Wilshere jelenleg Per Mertesacker mellett tevékenykedik az Arsenal utánpótlásában, ez azonban nem jelenti azt, hogy többé nem akar pályára lépni professzionális szinten, edzői papírjai megszerzésén dolgozik a londoniaknál korábban 197 meccset lehúzó középpályás.

„Jelenleg az edzőképzést csinálom, és a klub segít nekem, én pedig segítek néhány akadémista gyereknek is.” – mondta Wilshere a Sky Sports News -nak.

„Ez most egy olyan dolog, amit élvezek, és nyilván gondolnom kell a jövőmre is, de még játszani szeretnék! Úgy érzem, hogy még tudnék segíteni és bizonyítani, ezért még nem akarom befejezni a játékot és most elkezdni az edzői karrieremet.”

