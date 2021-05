Willi Orban a Dortmund elleni döntő előtt: „Haaland világklasszis”

Willi Orban elmondta, hogy élték meg az edzőváltást és azt is, hogy milyen meccsre készül a Dortmund ellen.

A Borussia Dortmund elleni kupadöntőre készül Willi Orban, a magyar válogatott hátvédje. Két éve már megízlelte, milyen ekkora téttel, ilyen kiélezett helyzetben meccset játszani. Akkor a Bayern München volt az ellenfél, most a Dortmund. Csaknem 74 ezer néző előtt szerepel május 13-án az együttes, amelynél ott rohamoz Erling Haaland, a kiváló norvég csatár, róla is beszélt a hátvéd a Goal német kiadásának, illetve a SPOX-nak.

„Amikor legutóbb, a kupadöntőben szerepeltünk a Bayern Münchennél, alárendelt rendelt szerepet töltöttünk be – mondta Orban. – Lewandowski nagyon jó csatár, de most Erling Haaland ellen kell készülnöm. Az edzőváltás miatt az elmúlt napok nem múltak el nyomtalanul a csapat életében, de bízunk abban, hogy most sikerrel zárunk. A Német Kupa döntője, mindig is kiemelt mérkőzés volt. Remélem, hogy meg tudjuk lepni a nagyon jó formában lévő Dortmundot.”

Willi Orban felidézte a két évvez ezelőtti döntőt is.

„Akkor a kezdőcsapatban szerepeltem és Lewandowski ellenállhatlan volt: két gólt is szerzett ellenünk. Most az lesz a feladatom, hogy Haalanddal küzdjek meg, aki valószínűleg a combsérüléséből felépült és már csapata rendelkezésére állhat. Nagy kihívás lesz számunkra. Sokan kérdezik meg tőlem, az utóbbi időben, hogy mi a különbség Lewandowski és Haaland között. Nem könnyű a válasz, hiszen mindketten világklasszis játékosok. Haaland legnagyobb erényei között az erő és dinamika szerepel, főleg mikor van tere a pályán, és rendkívül gyors. Lewandowski egy másik eset: őt folyamatosan kontroll alatt kell tartani, védőként lihegned kell a nyakában. Óriási kihívás!”

Ahogy Orban is említette a Leipzig játékosaira hatással volt az, hogy Julian Nagelsmann bejelentette nyáron távozik a klubtól és a Bayern Münchennél folytatja a pályafutását.

„A távozó Julian Nagelsmann egy kiváló edző. Tudtuk, hogy ez valamikor megtörténhet. Szívesen lettem volna még a játékosa, mert egy csodálatos embert ismertem meg benne. Amikor megszületett az elhatározása, akkor röviden beszéltünk, aztán jött az edzés, hiszen most a Német Kupa lebeg a szemünk előtt. Minden az összpontosításon múlik. Furcsa volt a szezon, nézők nélkül játszottunk meccseken, ami nem volt egyszerű, mert a végső energiát a szurkolók adják meg! Remélem, a jövőben ez nem így lesz!”

